Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) -Am 17. September wurde die weltweit größte und einflussreichste Nutzfahrzeugausstellung IAA TRANSPORT 2024 (IAA) offiziell eröffnet. Unternehmen der Shandong Heavy Industry - Weichai Group, Sinotruk, SHACMOTO, Fast Gear, Handan Axle, Zhongtong und AsiaStar - stellten auf der IAA ihre neuesten grünen und intelligenten Produkte vor. Wang Zhijian, Generaldirektor der Shandong Heavy Industry Group, führte durch die Ausstellung und nahm an der Konferenz zur Einführung neuer Produkte teil.Kohlenstofffreie Zukunft: Diverse Leistungsmatrix verblüfft mit übersättigten FarbtönenDas Team für Strombaugruppen - bestehend aus Weichai Power, Fast Gear und Handan Axle - demonstrierte die technologische Stärke der umfassenden Energyiesystemlösungen der Gruppe über alle Baureihen und Bereiche hinweg. Als Chinas führende Automobilzulieferermarke präsentierte Weichai Hardcore-Produkte, die mehrere technische Bereiche abdecken, darunter einen Dieselmotor mit einem thermischen Wirkungsgrad von 53 %, der die Euro-7-Abgasnormen erfüllt, die WP15-Plattform für Verbrennungsmotoren mit flexiblem Kraftstoff, ein 300-kW-Wasserstoff-Brennstoffzellensystem und die WP14T-Hybridbaugruppe. Sie unterstreichen die führende Rolle von Weichai bei der Technologieentwicklung in den traditionellen und neuen Energiesektoren.Die Produktpalette von Fast Gear erregte große Aufmerksamkeit, darunter das weltweit erste vollintegrierte AMT mit neun Gängen, das weltweit innovative hochintegrierte elektrische Viergang-Antriebssystem FS4E200-2E und das Hybridsystem F2HD45-P für leichte Nutzfahrzeuge mit zwei Motoren und Multimodus-Kraftübertragung. Die vorgestellten Produkte zeichnen sich durch herausragende Leistung und innovatives Design aus und zeigen die starken unabhängigen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten von Fast Gear, die den Trend zu hochintegrierten, modularen und leichten Antriebssystemen für neue Energie-Nutzfahrzeuge anführen.Handan Axle präsentierte beliebte Produkte wie die radseitige elektrische 13-Tonnen-Antriebsachse für Busse und die ölgekühlte zentrale elektrische 11,5-Tonnen-Antriebsachse für schwere Lkw, die die Leistungsindikatoren in Bezug auf Effizienz, große Reichweite und Leichtbauweise übertreffen und zu einer intelligenteren und umweltfreundlicheren Achssystemlösung für die Nutzfahrzeugindustrie beitragen.Schwere Lastkraftwagen der Spitzenklasse führen chinesische Marken in die WeltklasseSinotruk und SHACMAN stellten ihre Marken vor und konkurrierten auf der gleichen Bühne mit globalen Spitzenmarken. Die Serie "Zero to Hero" von Sinotruk präsentierte sieben sorgfältig gefertigte Modelle, darunter die neu überarbeitete Wasserstoff-Verbrennungsmotor-Zugmaschine Yellow River, die Wasserstoff-Brennstoffzellen-Zugmaschine Shandeka und den rein elektrischen Leicht-Lkw HOWO Commander, und demonstrierte damit sein festes Engagement für eine grüne, intelligente und effiziente Entwicklung. Vor der Ausstellung stellte Sinotruk offiziell die neu überarbeitete Zugmaschine mit Wasserstoffverbrennungsmotor vor, die mit einem Luftwiderstandsbeiwert von 0,286 den niedrigsten Luftwiderstandsgrenzwert für schwere Nutzfahrzeuge erreicht und der Ausstellung einen Hauch von "chinesischem Celadon" verleiht.Das neuartige Erscheinungsbild und die High-End-Konfiguration der SHACMOTO X6000-Serie zogen viele Besucher an, da sie die Spitze der heimischen Schwerlastproduktion darstellt. Mit einer Maximalleistung von 840 PS stellt die Zugmaschine X6000 einen neuen Leistungsrekord für schwere Lkw in China auf, während das Gasfahrzeug mit 630 PS eine herausragende Kraftstoffeffizienz aufweist. Dies in der Branche führend ist und spiegelt den hohen Wert der goldenen Strombaugruppe der Gruppe wider und setzt einen Maßstab für High-End-Qualität in der Branche.Europäische Bus-Serie, die die globale Entwicklung eines kohlenstofffreien Stadtverkehrs fördertZhongtong und Asiastar sind mit ihrem soliden Fachwissen im Bereich der neuen Energien auf dem Weltmarkt auf dem Vormarsch und tragen mit chinesischen Lösungen zum Aufbau eines grünen und intelligenten Verkehrsnetzes in Europa bei. Der rein elektrische Stadtbus H13E von Zhongtong zeichnet sich durch hohe Reichweite, niedrigen Energieverbrauch, hohe Zuverlässigkeit und hohen Komfort aus. Er eignet sich für verschiedene Betriebsanforderungen in Europa und erreicht mit seinen technischen Leistungsindikatoren internationale Standards der Spitzenklasse. Der batterieelektrische Bus C12E von Yaxing, der speziell für städtische Fernverkehrslinien in den nordischen Regionen entwickelt wurde, verfügt über das in Europa beliebte rechteckige Design, elektronische Rückspiegel sowie die elektronischen Sicherheitssysteme ISA und LAW, und das gesamte Fahrzeug hat die EU-Zertifizierung erhalten.Glänzender Auftritt des Sinotruk Bolden PickupWährend der Messe stellte Sinotruk sein erstes Pickup-Modell vor, den Bolden Pickup, der mit einem Weichai WP2H 2.0T-Dieselmotor ausgestattet ist, über ein L2.5+ intelligentes assistiertes Fahrsystem verfügt und ein selbst entwickeltes 8AT-Automatik-Schaltgetriebe verwendet. Damit werden starke Leistung, Sicherheit, Komfort und eine reichhaltige Ausstattung perfekt miteinander kombiniert, wodurch neue Höhen in der Pickup-Branche erreicht werden und die große Stärke von Sinotruk bei der Verfolgung neuer Wege und der Erschließung neuer Reisen demonstriert wird.Shandong Heavy Industry hat sich dem Aufbau einer technologisch fortschrittlichen, umweltfreundlichen, multinationalen Gruppe von High-End-Ausrüstungen von Weltrang verschrieben. Mit starken technischen Fähigkeiten und unermüdlichen innovativen Durchbrüchen ist das Unternehmen weiterhin führend in der Entwicklung der Branche und bietet den Kunden weltweit sauberere, effizientere, intelligentere und komfortablere Spitzenprodukte.