Das Instrument CW7 HK0103000607 SHOUGANG CENTURY HOLD.LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.09.2024 und ex Kapitalmassnahme am 20.09.2024

The instrument CW7 HK0103000607 SHOUGANG CENTURY HOLD.LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.09.2024 and ex capital adjustment on 20.09.2024



Das Instrument H2O DE000A255G02 ENAPTER AG INH O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 19.09.2024

The instrument H2O DE000A255G02 ENAPTER AG INH O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 19.09.2024



Das Instrument 9YZ0 CA45259C1068 IMPACT ANALYTICS INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.09.2024 und ex Kapitalmassnahme am 20.09.2024

The instrument 9YZ0 CA45259C1068 IMPACT ANALYTICS INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.09.2024 and ex capital adjustment on 20.09.2024



Das Instrument TY2B FI4000369947 CITYCON OYJ EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.09.2024 und ex Kapitalmassnahme am 20.09.2024

The instrument TY2B FI4000369947 CITYCON OYJ EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.09.2024 and ex capital adjustment on 20.09.2024

