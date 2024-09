The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.09.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.09.2024ISIN NameLU0084302339 ROB.QI GBL DYN.DUR. DHEO INVESTMENTXS1106513762 FWD 14/24XS1720192696 ORSTED 2017/3017 FLRDE000A2YPEZ1 EYEMAXX R.EST.AG 19/24XS2055749720 BCO VOTORANT19/24 MTNCH0253243346 EMISS.GEM.WOHNB. 14-24 49DE000HLB1HR2 LB.HESS.THR.CARRARA09I/14XS2237396523 AIIB 20/24 MTNFR0013448412 UBISOFT ENT. 19/24 ZO CVXS2055646835 ABQ FINANCE 19/24 MTNXS2055107960 WARBA SUKUK 19/24 MTNUSN6000LAN57 MONDELEZ INT 21/24 REGSDE000HLB7085 LB.HESS.THR.CARRARA03U/22