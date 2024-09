The following instruments on XETRA do have their first trading 19.09.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.09.2024Aktien1 CA23256X4075 Cybin Inc.2 US57064N2018 Markforged Holding Corp.Anleihen/ETF1 US50540RBB78 Labcorp Holdings Inc.2 US835495AR34 Sonoco Products Co.3 US835495AQ50 Sonoco Products Co.4 XS2904540775 HSBC Holdings PLC5 XS2904651093 LSEG Netherlands B.V.6 FR001400SSO4 RCI Banque S.A.7 XS2377761270 African Development Bank8 XS2377777276 African Development Bank9 XS2904791774 CPI Property Group S.A.10 XS2904554990 Heidelberg Materials AG11 US049560BB05 Atmos Energy Corp.12 DE000A161R10 Bayerische Landesbodenkreditanstalt13 US136375DR05 Canadian National Railway Co.14 XS2905579095 Segro PLC15 XS2904541070 HSBC Holdings PLC16 DE000CZ45Y14 Commerzbank AG17 XS2688851372 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.18 DE000HLB59S3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HLB59V7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HLB59U9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 DE000HLB59T1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 XS2906240028 Lettland, Republik23 IE00085PWS28 Amundi MSCI World ex USA UCITS ETF24 IE0004L9EID2 iShares India INR Govt Bond UCITS ETF