Lünen (ots) -Die Kinobetreiber Anja und Meinolf Thies sowie Lutz Nennmann (Cineworld Lünen, Das Lumen Filmtheater Solingen, Das Lumen Filmtheater Düren, Hall of Fame Osnabrück, Hall of Fame Kamp-Lintfort, UC Kino Bergen auf Rügen) initiieren in ihren sechs Kinos eine breit angelegte Wiederaufführung von "Schindlers Liste" für Schulen. Ihre Motivation beschreiben die drei Kinobetreiber mit ihrer Überzeugung: "Kein Schüler sollte von der Schule abgehen, ohne Schindlers Liste gesehen zu haben!" Ziel sei es, zwischen Ende der Weihnachtsferien und Beginn der Osterferien 2025 den Film so vielen Schülern ab 12 Jahren wie möglich in Schulvorstellungen an Vormittagen kostenlos zugänglich zu machen.In der Tat soll der Eintritt für alle Schulklassen nach Anmeldung frei sein, für die komplette Lehrerschaft inklusive! Die Kinobetreiber verzichten auf jegliche Einnahmen, denn jenseits der kostenlosen Tickets bleiben auch alle Gastronomieeinheiten der Kinos während der Veranstaltungen geschlossen. Bei diesem Vorhaben arbeiten Nennmann und das Ehepaar Thies eng mit der Universal Pictures International Germany GmbH zusammen, die "Schindlers Liste" 1994 in die Kinos gebracht hat. Steven Spielberg, der das unvorstellbare Ausmaß und die unermessliche Tragödie des Holocaust zeigt, erzählt in seinem Werk die wahre Geschichte des Fabrikanten Oskar Schindler, der über 1.100 Juden das Leben rettete.Die Initiatoren: "Es geht hier nicht ums Geldverdienen. Es geht darum, unser Potential als kulturelle Begegnungsstätte zu nutzen und viele Menschen zu erreichen und dieses drängende Thema, das unfassbarer Weise wieder ein großes Thema unserer (!) Zeit ist, durch ein derart ungeschöntes und ehrliches Meisterwerk mit der Kraft des Kinos neuen Generationen nahe zu bringen. Denn es sind genau diese Generationen, die die Zukunft besser, menschlicher und toleranter gestalten müssen, als wir Erwachsenen von heute, die die bittere und bedrückende Lage der Gegenwart zu verantworten haben. Wir hoffen sehr, dass junge Menschen, die diesen Film über eines der finstersten Kapitel der Menschheitsgeschichte auf der Leinwand intensiv erlebt haben, ein größeres Verständnis dafür entwickeln werden, wie erbarmungslos die Folgen von Hass sein können und dass man sich ihm entschlossen entgegenstellen muss und wie sehr aktives Handeln, Empathie, Toleranz, Menschlichkeit und Verzicht auf Vorverurteilung zählen.""Schindlers Liste" gehört zu den bedeutendsten Filmprojekten der Kinogeschichte. Vor über 30 Jahren kam das Meisterwerk in die deutschen Kinos und erreichte über sechs Millionen Kinobesucher. Der Film wurde mit sieben Oscars ausgezeichnet, unter anderem in den Kategorien "Bester Film" und "Beste Regie".Schulen können sich ab sofort (bis spätestens 29. November) für die Filmvorführungen verbindlich anmelden, die über einen Zeitraum von 14 Wochen zwischen Ende der Weihnachtsferien und Beginn der Osterferien 2025 jeweils dienstags und mittwochs angeboten werden.Zusätzlich finden Vorstellungen am sehr bedeutsamen Montag, 27.01.25, statt. Es ist der "Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust", 2005 von den Vereinten Nationen zum Gedenken an den Holocaust initiiert. Gleichzeitig ist der besagte Montag "Der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus", seit 1996 in Deutschland ein gesetzlich verankerter Gedenktag. An diesem Tag in 2025 jährt sich zum 80. Mal die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau.Anmeldungen für die kostenlosen Schulvorstellungen sind unter den untenstehenden Kontaktdaten ab sofort bis zum 29. November 2024 möglich:Cineworld Lünen: Schindler@Cineworld-Luenen.deDas Lumen Filmtheater Solingen: Schindler@SG.Das-Lumen.deDas Lumen Filmtheater Düren: Schindler@Das-Lumen.deHall of Fame Osnabrück Schindler@Hall-of-Fame.onlineHall of Fame Kamp-Lindfort Schindler@Hall-of-Fame.websiteUC Kino Bergen auf Rügen Schindler@UC-Kino-Ruegen.deSchindlers Liste (1993) I 195 Minuten, FSK 12Regie: Steven Spielberg / Besetzung u. a.: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph FiennesPressekontakt:Lutz Nennmann, LutzNennmann@Cinema-Entertainment.deOriginal-Content von: Nennmann & Thies Kinobetriebs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176263/5867707