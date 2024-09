© Foto: J. David Ake/AP/dpa



Die Zinsentscheidung der Fed hat am Markt bislang gemischte Reaktionen ausgelöst. Mittelfristig könnte nun jedoch die Bahn für neue Hochs bei Gold und Bitcoin frei sein. So geht es weiter.Die Reaktionen auf die jüngste Zinsentscheidung der US-Notenbank, die den Leitzins um 50 Basispunkte senkte, bleiben vorerst verhalten. Gold kletterte zwar kurzfristig über die Marke von 2.600 US-Dollar, fiel dann aber wieder zurück. Bitcoin legte zu, aber auch nicht so dramatisch. Und die großen US-Aktienindizes Dow Jones und S&P 500 schlossen mit leichten Verlusten. Trotz der deutlichen Zinssenkung, der ersten seit über vier Jahren, verhielten sich die Märkte also erstaunlich zurückhaltend. Experten sind …