PRK Peter Rieger Konzertagentur und DreamHaus fusionieren Die beiden Tochterunternehmen der CTS EVENTIM Gruppe bündeln ihre Kräfte unter einem Dach, um weitere Synergien zu schaffen, Managementstrukturen zu optimieren und zukünftiges Wachstum noch besser zu treiben. Hamburg/Berlin/Köln, 19.09.2024 - Die beiden Veranstaltungsunternehmen PRK Peter Rieger Konzertagentur aus Köln und DreamHaus aus Berlin, beide Tochterunternehmen der CTS EVENTIM Gruppe, firmieren nach ihrer Fusion zukünftig gemeinsam unter dem Namen PRK DreamHaus. Das neue Unternehmen wird von den bisherigen Geschäftsführern Klaus-Peter (Matze) Matziol und Matt Schwarz gemeinsam geführt. Als zusätzlicher Geschäftsführer wird Tobi Habla bestellt. Die Standorte in Köln und Berlin sowie die bestehenden Teams bleiben unverändert erhalten. Mit der Fusion bündeln die beiden Unternehmen ihre Kräfte und schaffen zusätzliche inhaltliche und organisatorische Synergien. Gleichzeitig markiert der Schritt die Zusammenführung von Generationen im Management des neu formierten Unternehmens. In den kommenden Jahren werden Schwarz und Matziol eng zusammenarbeiten, um ihr umfangreiches Wissen zu teilen und das zukünftige Wachstum weiter voranzutreiben. Dieser strategische Übergang soll sicherstellen, dass auch bei einem späteren Ausscheiden von Matziol die anstehenden Veränderungen sowohl für das Unternehmen als auch für die Künstlerinnen und Künstler sowie die Partner nahtlos und zukunftsorientiert verlaufen. Klaus-Peter Schulenberg, CEO, CTS EVENTIM: "Mit der Fusion von PRK Peter Rieger Konzertagentur und DreamHaus stellen wir das Unternehmen optimal auf, um in einem herausfordernden Marktumfeld weiter zu wachsen und seine Marktpräsenz im Live-Entertainment nachhaltig zu stärken. Mit der vereinten Expertise und dem Engagement beider Teams sind wir bestens gerüstet, neue Chancen zu nutzen und das vereinte Unternehmen mit voller Energie weiterzuentwickeln. Ich wünsche Matze, Matt und ihren Teams auch weiterhin maximalen Erfolg." Über Peter Rieger Konzertagentur Die Peter Rieger Konzertagentur wurde 1983 gegründet und hat seitdem ihren Sitz in Köln. 2015 beendete Peter Rieger seine Tätigkeit als Geschäftsführer. Für ihn übernahm der langjährige Co-Geschäftsführer Klaus-Peter Matziol. In seiner über 40-jährigen Firmengeschichte hat das Unternehmen unzählige nationale und internationale Rock-, Pop- und Classic-Künstler veranstaltet, darunter A-ha, Andreas Bourani, Barbra Streisand, Cher, David Bowie, David Byrne, Die Drei Tenöre, The Eagles, Elton John, The Fugees, Genesis, George Michael, Herbert Grönemeyer, Il Divo, Janet Jackson, Jamiroquai, Joe Cocker, Joe Jackson, Leonard Cohen, Lionel Richie, Little Mix, Lou Reed, Luciano Pavarotti, Mariah Carey, Marius Müller-Westernhagen, Meat Loaf, P!NK, Paul McCartney, Peter Gabriel, Phil Collins, Philipp Poisel, Prince, The Rolling Stones, Ronan Keating, Roxy Music, Runrig, Sade, Simple Minds, Tina Turner, U2 und Whitney Houston. Aber auch andere Eventhighlights wie das legendäre Bizarre Festival oder Roger Water's The Wall an der Berliner Mauer gehören zur Historie des Unternehmens. Über DreamHaus DreamHaus wurde 2021 von Matt Schwarz als Tochterunternehmen der CTS EVENTIM Gruppe gegründet. Als erfolgreiches Berliner Veranstaltungsunternehmen realisiert DreamHaus die bekanntesten deutschen Musikfestivals Rock am Ring und Rock im Park, die jährlich zehntausende Musikfans begeistern. Neben diesen Signature-Events arbeitet das Unternehmen eng mit einer Vielzahl nationaler und internationaler Künstler zusammen, darunter Green Day, Slipknot, Måneskin, Apache 207, Muse, Marteria, Kontra K. Über CTS EVENTIM CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Laut dem "Global Promoter Ranking 2023" von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2023 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 2,4 Mrd. Euro. Pressekontakt Christian Colmorgen

christian.colmorgen@eventim.de

marco.haeckermann@eventim.de



