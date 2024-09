DJ SENTIMENT/Die Bullen übernehmen das Ruder

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stimmung unter den DAX-Anlegern hat sich deutlich verbessert. Wie der wöchentlichen Sentiment-Erhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist das Bullenlager der Profianleger um 7 Prozentpunkte auf 41 Prozent gestiegen. Bei den Privaten wuchs dieser Anteil um 9 Prozentpunkte auf 51 Prozent. Das Bärenlager der Profis verkleinerte sich auf 37 Prozent (-1) und auf 32 Prozent (-8) bei den Privatanlegern. Damit sind 22 Prozent (-6) der Institutionellen neutral gestimmt und 17 Prozent (-1) der Privaten.

Die Anleger sind optimistisch in die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank gegangen. "Die Mehrheit der Profis kam von der Seitenlinie, die Mehrheit der Privaten von der Short-Seite", so Sentiment-Analyst Joachim Goldberg. Er glaubt unter dem Strich, dass der Optimismus noch keine Belastung für den Markt sein sollte. "An der Oberseite dürften aber ab 19.000 Punkten Gewinnmitnahmen weiteren Kurszulagen im Weg stehen."

Deutlich zuversichtlicher präsentieren sich auch die US-Privatanleger. Laut der wöchentlichen Befragung der American Association of Individual Investors (AAII) ist der Bullenanteil dieser Anlegerklasse auf 50,8 von 39,8 Prozent stark gestiegen. Das Bärenlager schrumpfte auf 26,4 Prozent von 31 Prozent. Damit sind 22,8 Prozent der US-Privatanleger neutral gestimmt nach 29,3 Prozent in der Vorwoche.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2024 03:06 ET (07:06 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.