Trotz sinkender Zinsen ist die Stimmung am Kryptomarkt verhalten. Was dahintersteckt, hat DER AKTIONÄR den Krypto-Experten Christopher Garlich von Heliad Crypto Partners gefragt.Seine beruflichen Wurzeln liegen in der traditionellen Finanzwelt mit Stationen bei Berenberg, Morgan Stanley und Raymond James. Seit rund zehn Jahren beschäftigt sich Christopher Garlich aber auch intensiv mit Kryptowährungen sowie der Blockchain-Technologie und ist heute Geschäftsführer der Krypto-Investmentgesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...