Die SimScale GmbH gab heute eine Reihe von Verbesserungen bekannt, durch die ihre Unterstützung des in Echtzeit simulationsgesteuerten Designs für den Automobilsektor erweitert werden soll.

SimScale, eine vollständig Cloud-native Simulationsplattform, arbeitet mit führenden Herstellern, Zulieferern und OEMs zusammen, um bessere Produkte schneller auszuliefern, gleichzeitig die F&E-Kosten zu senken und die technische Innovation in einem global wettbewerbsorientierten Umfeld zu steigern. Automobilunternehmen verwenden SimScale, um ihre Produkte mithilfe eines breiten Spektrums an Analysemöglichkeiten zu entwerfen und zu optimieren, darunter mechanische, thermische, CFD- und elektromagnetische Analysen.

Zu den angekündigten neuen Funktionen gehören:

KI Verbesserungen an der volltauglichen KI-Simulationsfunktion, die Seite an Seite mit den Physik-Lösungssystemen läuft und die Verwendung aller Daten aus der Simulation für KI-Training und -Inferenz vorsieht, sodass die Design-Konvergenz in der Cloud beschleunigt wird.

Verbesserungen an der volltauglichen KI-Simulationsfunktion, die Seite an Seite mit den Physik-Lösungssystemen läuft und die Verwendung aller Daten aus der Simulation für KI-Training und -Inferenz vorsieht, sodass die Design-Konvergenz in der Cloud beschleunigt wird. Elektromagnetik Solver-Erweiterungen in Bereichen wie elektrostatische Analyse, Kernverluste für zeitharmonische Magnetik, und nichtlineare Materialien in der zeitharmonischen Magnetik.

Solver-Erweiterungen in Bereichen wie elektrostatische Analyse, Kernverluste für zeitharmonische Magnetik, und nichtlineare Materialien in der zeitharmonischen Magnetik. Elektronik Verbesserungen beim Conjugate Heat Transfer (CHT)-Solver bei temperaturabhängigen Feststoffeigenschaften, bei physikbasierter Vernetzung im CHT (IBM)-Solver, und 3D-Raumdefinition für den Oberflächenwärmefluss in CHT-Simulationen.

Verbesserungen beim Conjugate Heat Transfer (CHT)-Solver bei temperaturabhängigen Feststoffeigenschaften, bei physikbasierter Vernetzung im CHT (IBM)-Solver, und 3D-Raumdefinition für den Oberflächenwärmefluss in CHT-Simulationen. Strukturanalyse anwendungsübergreifende Verbesserungen wie Stiftanschlüsse, globale Dämpfung in der harmonischen Analyse, 3D-Modellierung von Druck-Randbedingungen und erhöhter Festplattenspeicher für harmonische und dynamische Analysen.

anwendungsübergreifende Verbesserungen wie Stiftanschlüsse, globale Dämpfung in der harmonischen Analyse, 3D-Modellierung von Druck-Randbedingungen und erhöhter Festplattenspeicher für harmonische und dynamische Analysen. Unternehmenskooperation Benutzer- und Teamverwaltungsfunktionen, um die Einführung von SimScale für große, weltweit verteilte Engineering- und Simulationsteams zu vereinfachen.

Weitere Informationen zu diesen Plattformerweiterungen finden Sie im SimScale-Blog.

Jon Wilde, VP Product Management bei SimScale, sagt: "Wir freuen uns, unseren Kunden diese Verbesserungen anbieten zu können, da wir ihnen dabei helfen möchten, Engineering-Techniken der nächsten Generation zu erschließen. Techniken wie diese sind nur durch Cloud-native Simulationsplattformen möglich, in denen Modell- und Simulationsdaten so gespeichert werden, dass sie für KI-, generative Design- und Optimierungs-Workflows unmittelbar zugänglich sind."

Diese Plattformankündigung fiel mit der Meldung von SimScale zusammen, dass das Unternehmen den Meilenstein von 600.000 registrierten Benutzern seiner Plattform überschritten habe. Dies kennzeichnet einen weltweiten Wandel bei der Einführung simulationsgesteuerter Konstruktionsverfahren, da übliche Hindernisse wie Hardwarebeschränkungen und Engpässe beim Fachwissen beseitigt werden.

Die neuen Funktionen werden auf der IAA Transportation 2024 vom 17. bis 22. September in Hannover vorgestellt. SimScale stellt am Stand SA24 in Halle 12 aus. SimScale-CEO David Heiny wird am Freitag, den 20. September, um 10:20 Uhr live über Automobildesign mit KI-gestützter Cloud-Simulation sprechen.

