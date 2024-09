Hamburg (ots) -Der Ausbau Erneuerbarer Energien in Deutschland schreitet weiter voran. Mehr als eine halbe Million neuer Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von etwa 7,6 Gigawatt sind in der ersten Jahreshälfte bereits installiert worden. Mit dem derzeitigen Tempo wird das Ziel von 14 GW installierter Leistung bis Jahresende sogar übertroffen.Um die Ziele der nächsten beiden Jahre (2025: 18 GW / 2026: 22 GW) zu erreichen, muss der PV-Ausbau noch schneller vonstatten gehen. Dabei stellen Dachflächen von Gewerbe-Immobilien, die sich für die wirtschaftliche Nutzung von Photovoltaikanlagen eignen, ein bislang ungenutztes Potenzial dar. Der bundesweite Anbieter von Solarkomplettlösungen, LichtBlick Energy as a Service, und hellgrün, Plattform für Anlagemöglichkeiten im Solarsektor, treiben mithilfe ihrer Partnerschaft den PV-Ausbau im Gewerbesegment voran."Gemeinsam mit hellgrün bringen wir PV-Anlagen auf Gewerbe-Dachflächen. Diese eignen sich häufig aufgrund ihrer Größe besonders gut für die Solarstromerzeugung. Besitzer*innen von PV-Anlagen können durch den Verkauf ihres eigenproduzierten Stroms zusätzliche Einnahmen generieren. Gleichzeitig steigert die Installation einer PV-Anlage den Wert einer Immobilie", sagt Nina Waffenschmidt, CEO von LichtBlick Energy as a Service."Unser Ziel ist es, Komplexität zu reduzieren und den Zugang zu erneuerbarer Energie für alle einfacher und kostengünstiger zu machen. Über hellgrün können Gebäudebesitzer den gesamten Prozess von Planung bis Inbetriebnahme & Abrechnung abgeben und müssen dafür weder selbst investieren noch Solaranlagen oder Speicher pachten. Der erzeugte Strom wird direkt vor Ort zurück an die Unternehmen verkauft, zu stabil niedrigeren Preisen. Wir sind froh, LichtBlick als erfahrenen Partner an unserer Seite zu haben" erklärt Lucas Josten, Geschäftsführer von hellgrün.Erste Projekte bereits realisiertHellgrün bringt eine Kapazität von rund 10 MWp in die Partnerschaft ein. Das entspricht in etwa der Leistung von zwei Windkraftanlagen an Land. Das Unternehmen steht Kund*innen über die Planung bis zur Fertigstellung beratend zur Seite. LichtBlick Energy as a Service verantwortet den Installationsprozess der Anlagen.Auf den ersten Gewerbe-Dachflächen im Ruhrgebiet wurden PV-Anlagen bereits installiert. "Die Projekte wurden innerhalb kurzer Zeit realisiert. Das macht diese Partnerschaft aus - wir ergänzen unsere Kompetenzen im Sinne unserer Kundschaft. Daran arbeiten wir kontinuierlich, schließlich möchten wir dieses Ausbau-Tempo auch in Zukunft beibehalten", so Waffenschmidt abschließend.Pressekontakt:Kontakt LichtBlick:Ata Mohajer, Communication ManagerTel. +49 40 63601087, ata.mohajer@lichtblick.deLichtBlick SE, Klostertor 1, 20097 HamburgKontakt hellgrün:Lucas Josten, CEOhellgrün Energie GmbHlucas@hellgruen.solar, 0151-61646329Original-Content von: LichtBlick SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22265/5867859