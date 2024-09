Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!!Samstag, 28. September 2024, 10.00 UhrPUR+Ich habe LegasthenieModeration: Eric MayerZwei bis drei Kinder pro Klasse haben eine Lese-Rechtschreib-Schwäche. Was ist anders in ihrem Gehirn? An der TU Dresden untersucht "PUR+"-Moderator Eric Mayer, ob zarte Stromstöße helfen.Dort wird erforscht, ob elektrische Impulse bestimmte Hirnbereiche anregen. Auch die elfjährige Pia hat Legasthenie. Sie erhält Unterstützung in einer Lerntherapie. Ihr Ziel: Sie möchte sich trauen, vor allen Mitschülern ihre Geschichte vorzulesen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5867868