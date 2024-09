EQS-News: Veganz Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Einladung zur Telefonkonferenz der Veganz Group AG



19.09.2024 / 10:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2024 (Ludwigsfelde, 19. September. 2024) Jan Bredack (Gründer und CEO) und Massimo Garau (CFO) laden alle interessierten Investoren, Analysten und Journalisten zu einer Telefonkonferenz inklusive Webcast anlässlich der Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2024 am

Donnerstag, 26. September 2024, um 10:00 Uhr (MESZ) ein. Um teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte vor Beginn https://webcast.meetyoo.de/reg/tj0fEJEamOb5 Einwahlnummer für registrierte Teilnehmer: Deutschland: +49 (0)30 232531508 Vereinigtes Königreich: +44 (0)1635 598058 Vereinigte Staaten: +1 516-269-8975 Um ohne Registrierung teilzunehmen, wählen Sie bitte rechtzeitig vor Beginn der Konferenz die Telefonnummer: Deutschland: +49 (0)30 232531411 Den Webcast für die Telefonkonferenz finden Sie unter: https://www.webcast-eqs.com/veganz-h1-2024/no-audio

Sollten Sie der Konferenz ausschließlich als Zuhörer folgen wollen, finden Sie am Berichtstag sowohl den Audio Live-Webcast als auch die Präsentation zum Download unter folgendem Link:

https://ir.veganz.de/publikationen/ Dort haben Sie im Laufe des Berichtstages zudem die Möglichkeit, ein mit der Präsentation synchronisiertes Audio-Replay abzurufen. Die Konferenzsprache ist Deutsch. Über die Veganz Group AG Veganz (veganz.de) - Gut für dich, besser für alle - ist Marke und Produzent für pflanzenbasierte Lebensmittel. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Produkte vom Frühstück bis zum Abendbrot, die im DACH-Raum breit verfügbar sind. Das Veganz Sortiment wird kontinuierlich durch hochwertige, innovative Artikel optimiert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Als transparente Marke ist Veganz B Corp zertifiziert, vergleicht die Umweltbilanz aller eigenen Produkte mit allen Lebensmitteln im deutschsprachigen Raum und setzt regelmäßig neue Benchmarks für eine nachhaltige Lebensmittelindustrie. Kontakt: Veganz Group AG Massimo Garau CFO T: +49 (0) 151 46569362 massimo.garau@veganz.de



19.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com