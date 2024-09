Frankfurt am Main (ots) -In seiner neuen Funktion leitet Philipp Schwaab das gruppenweite Projekt "Helaba AI"Um die zukunftsweisende Bedeutung von "künstlicher Intelligenz" (KI oder Englisch AI) für die Entwicklung der Helaba herauszuheben, hat die Helaba die Position des Chief AI Officers (CAIO) für die gesamte Gruppe neu geschaffen und intern besetzt. Mit dem Projekt "Helaba AI" knüpft die Landesbank an ihre bereits erfolgreichen Initiativen sowie die Weiterentwicklung ihres IT-Umfeldes an."Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, die Arbeitswelt für unsere Kunden und für uns selbst in positiver Weise völlig zu verändern. Auf dem Weg zum Einsatz von AI haben wir bereits erste wichtige Schritte getan und werden unsere Aktivitäten in diesem Bereich weiter ausbauen", sagte Thomas Groß, CEO der Helaba. "Wir freuen uns deshalb sehr, mit Philipp Schwaab einen kompetenten und außerordentlich engagierten Kollegen als Chief AI Officer der Helaba-Gruppe einzusetzen. In seiner neuen Aufgabe wünschen wir ihm viel Erfolg."Aufbauend auf seinem Studium der Wirtschaftsinformatik arbeitete Philipp Schwaab zunächst in unterschiedlichen Fach- und Führungspositionen in der Informationstechnologie der Commerzbank und verantwortet seit 2019 die IT-Security der Helaba.In seiner neuen Rolle wird Philipp Schwaab direkt an die Bereichsleitung Konzernsteuerung Peter Leimert berichten.Pressekontakt:Rolf BendersKommunikation und MarketingHelabaLandesbank Hessen-ThüringenGirozentraleMAIN TOWERNeue Mainzer Str. 52-5860311 FrankfurtTel.: 069/9132-2877e-mail: rolf.benders@helaba.deInternet: www.helaba.deOriginal-Content von: Helaba, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55060/5867910