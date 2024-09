EQS-News: Stabilus SE / Schlagwort(e): Finanzierung

Stabilus löst Brückenfinanzierung für Destaco-Übernahme mit Schuldschein über 250 Mio. € ab



19.09.2024 / 10:30 CET/CEST

CORPORATE NEWS Stabilus löst Brückenfinanzierung für Destaco-Übernahme mit Schuldschein über 250 Mio. € ab Vereinbarung zur Ausgabe eines Schuldscheins über 250 Mio. € unterzeichnet, Mittel dienen der Ablösung der Brückenfazilität zur Finanzierung der Übernahme von Destaco

Emission ist deutlich überzeichnet und bietet Stabilus attraktive Konditionen

Mit dem neu begebenen Schuldscheindarlehen sowie der bestehenden Finanzierungsstruktur und dem Fälligkeitsprofil ist Stabilus für die nächsten drei Jahre durchfinanziert Koblenz, 19. September 2024 - Die Stabilus SE, (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, hat heute die Verträge für ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 250 Mio. € unterzeichnet. Das Settlement und damit die Auszahlung der Finanzmittel ist für den 27. September 2024 vorgesehen. Das Schuldscheindarlehen besteht aus vier Tranchen mit Laufzeiten von drei und fünf Jahren mit jeweils attraktiven fixen und variablen Zinssätzen und dient der für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 geplanten Ablösung der Brückenfazilität über 250 Mio. €. Diese wurde im Oktober 2023 für die Finanzierung der Akquisition von Destaco aufgenommen. Die Schuldscheintransaktion wurde am Markt sehr gut aufgenommen und traf auf großes Interesse bei den Investoren. Insgesamt war die Transaktion deutlich überzeichnet. Stefan Bauerreis, Finanzvorstand der Stabilus SE, sagte: "Wir freuen uns über das große Investoreninteresse im Rahmen der Platzierung unseres Schuldscheindarlehens. Mit der Emission werden wir die Brückenfinanzierung wie geplant ablösen, die wir für die Übernahme von Destaco aufgenommen haben. Aufgrund der hohen Nachfrage konnten wir uns erneut attraktive Konditionen sichern, mit denen wir einen wichtigen Pfeiler unserer Wachstumsstrategie finanzieren. Mit diesem Schritt ist Stabilus für die nächsten drei Jahre durchfinanziert. Unsere Nettoverschuldung planen wir in den nächsten Quartalen kontinuierlich zu reduzieren und damit auch den Nettoverschuldungsgrad zu reduzieren." Die langfristige Finanzierungsstrategie von Stabilus zielt auf ein ausgeglichenes Fälligkeitsprofil sowie Flexibilität bei der Optimierung der Kapitalkosten. Zum 30. Juni 2024 lag der Nettoverschuldungsgrad1 der Stabilus SE bei 2,8. Mit über 30 teilnehmenden Investoren, darunter neben inländischen Instituten auch große internationale Adressen, stieß die Emission auf eine sehr hohe Nachfrage. Arrangiert wird die Emission von der Landesbank Baden-Württemberg und der Commerzbank AG. ------------------------------------------ 1 Siehe Definition/Berechnung der Kennzahl Nettoverschuldungsgrad in der Quartalsmitteilung 9M GJ2024, S. 26 auf Stabilus-Website unter ir.stabilus.com/de . Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Web: ir.stabilus.com Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: stabilus@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications Über Stabilus Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, erleichtern oder automatisieren. Die Stabilus Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit mehr als achttausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 1,2 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im MDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de . Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.



