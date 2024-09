Nach großer US-Zinssenkung: Goldpreis reagiert mit starken Schwankungen

Anzeige / Werbung Wie erwartet hat die Fed den Leitzins gesenkt. Dass es gleich 50 Basispunkte waren sorgte für Volatilität an den Märkten. Die Würfel sind gefallen: Zum ersten Mal seit 2020 hat die US-Notenbank am gestrigen Mittwoch den Leitzins gesenkt - und das gleich um 50 Basispunkte. Ein solcher, größerer Zinsschritt wurde im Vorfeld vom Markt zwar als eine von zwei Optionen erwartet, löste aber im Goldpreis doch eine beträchtliche Volatilität aus. Auf jeden Fall stellt die gestrige Entscheidung einen grundlegenden Wandel in der Geldpolitik der Fed dar. Spot-Gold war unmittelbar nach Bekanntwerden der Zinsentscheidung zunächst auf rund 2.600 USD pro Unze emporgeschossen, nur um dann zwischenzeitlich bis auf unter 2.550 USD zurückzufallen. Aktuell kostet eine Unze des gelben Metalls im frühen europäischen Handel wieder rund 2.580 USD pro Unze. Die neue Ausrichtung der Geldpolitik der US-Zentralbank zeigt einmal mehr das doppelte Mandat der Fed auf, die sowohl den Auftrag hat möglichst für Vollbeschäftigung in den USA zu sorgen, als auch die Inflation auf einem verträglichen Niveau zu halten. Zur Erläuterung der jetzt getroffenen Entscheidung, erklärte der Vorsitzende der Fed Jerome Powell man sei zuversichtlich, dass die bisherigen Zinserhöhungen die Inflation effektiv gesenkt hätten und diese sich dem gewünschten Ziel weiterhin näher dürfte. Der US-Leitzins liegt jetzt bei einer Spanne von 4,75 und 5%. Die Notenbanker signalisierten zudem, dass man vorhabe, die Zinsen über das kommende Jahr auf ein Niveau von ungefähr 3% zurückzuführen. Die Märkte, insbesondere der Goldmarkt, benötigen offenbar noch etwas Zeit, um die neue Geldpolitik der Fed und vor allem den doch größeren Zinsschritt zu verarbeiten. Aktuell zeigt die Tendenz für den Goldpreis dabei erst einmal nach oben. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien dieser Unternehmen zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs beeinflussen könnte. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von den in diesem Artikel erwähnten Unternehmen für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt. Enthaltene Werte: EU0009652759,XD0002747026

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )