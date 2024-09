Die Allianz-Aktie verzeichnete am Mittwochmorgen einen erfreulichen Auftakt im XETRA-Handel. Mit einem Anstieg von 0,7 Prozent auf 290,40 EUR setzte das Papier seinen positiven Trend fort. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie sogar einen Höchststand von 291,40 EUR, was die robuste Performance des Versicherungsriesen unterstreicht.

Analysten sehen weiteres Wachstumspotenzial

Experten prognostizieren für die Allianz-Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 300,50 EUR, was auf weiteres Aufwärtspotenzial hindeutet. Die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens zeigten einen Gewinn pro Aktie von 6,05 EUR, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresquartal. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 24,86 EUR je Aktie, was das Vertrauen in die finanzielle Stärke des Unternehmens unterstreicht.

Anzeige

Die neusten Allianz-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Allianz-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...