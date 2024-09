Wien (www.anleihencheck.de) - Das alles dominierende Thema an den Aktienmärkten war gestern die Sitzung der US-Notenbank FED, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Es habe als ausgemacht gegolten, dass diese nach 14 Monaten unverändert hoher Leitzinsen (5,25% bis 5,50%) ihren Zinssenkungszyklus starten werde. Die Frage sei nur gewesen, in welchem Ausmaß. War über lange Zeit eine Zinssenkung von 25 Basispunkten im Gespräch gewesen, so habe zuletzt die Wahrscheinlichkeit für einen großen Zinsschritt in Höhe von 50 Basispunkten mit rund 65% überwogen. Als es dann tatsächlich so gekommen sei, sei die Überraschung dennoch groß gewesen. Der Leitzins liege nunmehr in einer Spanne von 4,75% bis 5,00%. ...

