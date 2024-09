Linz (www.anleihencheck.de) - Die amerikanische Notenbank FED wagt also den großen Schritt und hat in ihrer gestrigen Sitzung den Leitzins um 50 Basispunkte gesenkt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das untere Ende des Zinsbands liege nun bei 4,75%, das obere Ende bei 5,00%. US-Notenbankchef Jerome Powell habe in der anschließenden Pressekonferenz von "nun größerer Gewissheit" gesprochen, dass sich die Inflation in Richtung des 2-Prozent-Ziels bewege, habe gleichzeitig aber davor gewarnt, voreilig "den Sieg über die Inflation" zu verkünden. Die US-Notenbank rücke mit dieser Entscheidung zunehmend auch den Arbeitsmarkt in den Fokus, der in den letzten Monaten Anzeichen einer Abkühlung signalisiert habe. Powell habe davon gesprochen, dass es der Zeitpunkt nun erlaube, "das Beschäftigungsziel und das Inflationsziel" der FED in Einklang zu bringen. Für das restliche Jahr erwarteten die amerikanischen Währungshüter übrigens weitere Senkungen im Ausmaß von 50 Basispunkten. Die nächste Sitzung sei am 7. November - dem Tag nach der Präsidentschaftswahl. (19.09.2024/alc/a/a) ...

