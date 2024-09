Mannheim (ots) -Mit viel Passion und ausdrucksstarker Inszenierung geht morgen die neue von Leo Burnett entwickelte Herbstkampagne von BAUHAUS an den Start. Diese richtet sich im Schwerpunkt an Profi-Handwerker und feiert deren Leidenschaft, Präzision sowie Expertise. Der BAUHAUS Slogan "Wenn's gut werden muss" wird im Rahmen der Kampagne neu interpretiert und positioniert das Unternehmen als zuverlässigen und geschätzten Partner für all jene, die Tag für Tag professionelle Ergebnisse abliefern müssen.Im Zentrum der Kommunikation steht der bekannte Claim "Wenn's gut werden muss". Ein Versprechen an die Profis, die mit ihrer Arbeit höchste Ansprüche erfüllen wollen und müssen. Und genau hier positioniert sich BAUHAUS als Partner an ihrer Seite, der für diese Qualität steht.Maßgeschneiderte Services für ProfisBei BAUHAUS ist das Handwerk mehr als nur ein Beruf - es ist eine Berufung. Bereits seit seiner Gründung vor nahezu 65 Jahren denkt das Unternehmen in der Kundenansprache Profi-Handwerker mit und bietet aus diesem Grund in seinen mehr als 160 Fachcentren bundesweit ein umfangreiches Produkt- und Service-Angebot, das sowohl die Bedürfnisse der Heimwerker als auch der Profi-Handwerker und Gewerbetreibenden abdeckt. Mit der aktuell groß angelegten Kampagne stellt BAUHAUS nun die Profis besonders in den Fokus."Profi-Handwerker können sich keine Kompromisse leisten. Für sie zählt nur eines: dass es gut wird. Mit unserer Kampagne wollen wir genau diese Philosophie widerspiegeln", erklärt Robert Köhler, Leiter Marketingkommunikation bei BAUHAUS. "Wir bieten alles, was Profis brauchen, um ihre Projekte mit Präzision und Leidenschaft erfolgreich abzuschließen - und was für Profis gut ist, kann auch erfahrene Heimwerker dabei unterstützen, noch bessere Ergebnisse zu erzielen."Eine Hommage an die HandwerkskunstDie neue Kampagne feiert Handwerker, die täglich mit ihren Fähigkeiten und ihrer Hingabe unsere Lebenswelt gestalten. Mit authentischen Momenten und emotionalen Bildern verdeutlicht BAUHAUS, dass Handwerk mehr ist als nur ein Job - es ist eine Leidenschaft, die in jedem Handgriff lebt. Und der muss sitzen. Diesen "Erfolgsdruck" stellt die Kampagne mit einem Augenzwinkern in den Mittelpunkt."Unsere Kampagne zeigt das, was das Handwerk ausmacht: Kreativität, Präzision, Teamwork und die Freude daran, etwas gut zu machen", sagt Tine Holzhausen, CCO von Leo Burnett. "Dabei war es uns wichtig, das Thema authentisch, aber eben auch mit Leichtigkeit und Humor zu transportieren. Nur wenn sich die Profis in der Kampagne wiedererkennen, kaufen sie am Ende auch bei BAUHAUS."Neben der emotionalen Botschaft stehen die praktischen Vorteile für Profis im Mittelpunkt der Kampagne. So hält BAUHAUS Großmengen an Baumaterial vor, stellt maßgeschneiderte Angebote bereit, bietet günstige Preise, ein vielfältiges Produktsortiment mit hochwertigen Marken, komfortable Öffnungszeiten sowie die BAUHAUS Plus Card mit exklusiven Vorteilen für Gewerbetreibende."Für uns sind Handwerker mehr als Kunden - sie sind unsere Partner. Sie profitieren im sogenannten PROFI DEPOT von einem umfangreichen Fachsortiment, finanziellen Vorteilen, speziellen Einkaufsservices und einem persönlichen Ansprechpartner, der sie vom Angebot bis zur Auftragsabwicklung unterstützt. Mit der Herbstkampagne zeigen wir Wertschätzung und Anerkennung für die Handwerksberufe und beweisen, dass wir für professionelle Qualität und Zuverlässigkeit stehen", fasst Robert Köhler den Kern der Kampagne treffend zusammen.Breit angelegter Mediamix spricht auch die Heimwerker anDie Kampagne ist ab 20. September, pünktlich zum Tag des Handwerks am Folgetag, zu sehen und wird durch eine Vielzahl von Marketingaktivitäten begleitet, darunter TV-Werbung, Hörfunk, Out-of-Home-Plakate, Printanzeigen und Social-Media-Formate. Erstmalig wird sie auch über Streamingdienste wie Amazon Prime, Netflix und Sky ausgespielt. Um die relevanten Zielgruppen in ihrer Muttersprache anzusprechen, werden die Radiospots zusätzlich in Polnisch, Rumänisch, Türkisch, Bulgarisch, Ukrainisch und Russisch übersetzt. Zusätzliche Kommunikationsmaßnahmen, die sich sowohl an Endverbraucher als auch an Profi-Handwerker richten, runden die Kampagne ab.Den 30-Sekünder der BAUHAUS Herbstkampagne 2024 finden Sie unter: https://www.youtube.com/watch?v=vpjMpv0te7QBAUHAUS - Der Spezialist für Werkstatt, Haus und GartenBereits 1960 brachte BAUHAUS eine neue Idee nach Deutschland: Markenprodukte verschiedenster Fachsortimente in Selbstbedienung, angeboten unter einem Dach. Nach diesem erfolgreichen Konzept sind in Deutschland über mehr als 160 Fachcentren entstanden. Europaweit ist BAUHAUS in 19 Ländern über 290 Mal vertreten. Jedes der Fachcentren ist in 15 Fachabteilungen untergliedert. 