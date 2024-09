The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Anbieter der All-in-One Finanz-SuperApp NAGA, launcht die erste vollständig in das Telegram-Ökosystem integrierte Trading-AppApp ein innovativer Vorstoß mit Potenzial, den Umgang von Privatanlegern mit den Finanzmärkten entscheidend zu verändern. Damit erhält NAGA auf einen Schlag Zugang zu den 950 Millionen Telegram-Nutzern und positioniert sich so für die Monetarisierung einer riesigen, noch nicht erschlossenen Zielgruppe. Dieser Schritt etabliert The NAGA Group als Vorreiter in einem neuen Bereich und eröffnet ein signifikantes Potenzial für das Nutzerwachstum sowie daraus resultierende Umsätze.

Die "NAGA Everything Trading"-App ist nativ in das Telegram-Ökosystem integriert und bietet alle Handelsfunktionen der SuperApp NAGA sowie reibungslose Registrierung, Kunden-KYC und Einzahlungsmöglichkeiten direkt in der Messenger-App. Diese einzigartige Erweiterung bietet Millionen von monatlich aktiven Telegram-Nutzern eine nahtlos verknüpfte Trading-Erfahrung. Darüber hinaus haben Nutzer, die sich über die Telegram-App anmelden, sofortigen Zugang zu den mobilen und Web-Versionen der NAGA-Plattform.

Octavian Patrascu, CEO der NAGA Group AG, betont die strategische Bedeutung dieser Markteinführung: "Der Launch der ersten voll integrierten Trading-App innerhalb von Telegram ist ein entscheidender Schritt für NAGA und ein wichtiger Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie. Mit fast einer Milliarde Nutzern bietet Telegram eine riesige neue Zielgruppe und eine noch nie dagewesene Möglichkeit, potenzielle Kunden auf einen Schlag in einem bisher unvorstellbaren Ausmaß zu erreichen. Unser Ziel ist es, den Zugang zu den Finanzmärkten zu demokratisieren, und dieser Schritt bringt uns der Verwirklichung dieser Vision näher und schafft gleichzeitig ein erhebliches Wachstumspotenzial für unser Unternehmen."

Diese Entwicklung positioniert NAGA als Innovator im sich schnell entwickelnden Fintech-Bereich, mit einem festen Blick auf die globale Expansion. Während sich traditionelle Finanzinstitute mit der digitalen Transformation auseinandersetzen, macht NAGA mutige Schritte, um eine neue Generation von Händlern zu gewinnen, die einen intuitiven, mobilen Zugang zu den Finanzmärkten bevorzugen ohne lästiges Wechseln zwischen Apps.

NAGA ist ein führendes deutsches Fintech-Unternehmen, das eine SuperApp anbietet, mit dem Ziel, Social Trading, Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und Neo-Banking in einer einheitlichen Plattform zu vereinen, die von seiner eigenen fortschrittlichen Technologie angetrieben wird. NAGA ist in über 100 Ländern mit 9 lokalen Büros tätig und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für Fiat- und Kryptowährungen an. Die Plattform verfügt über eine physische VISA-Karte mit Fiat- und automatischer Kryptowährungsumrechnung sowie Cashback, dynamische soziale Feeds und fortschrittliche Autokopierfunktionen, die es den Nutzern ermöglichen, die Strategien erfolgreicher Händler zu replizieren. NAGA wurde für eine globale Gemeinschaft entwickelt und bietet ein integratives und effizientes Finanzökosystem für persönliche Finanzen und Handel.

