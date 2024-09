Weiterstadt (ots) -› Auto Bild zeichnet den 195 kW (265 PS) starken Škoda Superb Combi 2,0 TSI DSG 4x4 (Superb Combi 2,0 TSI DSG 4x4 195 kW (265 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 7,1 - 8,5 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 162 - 193 g/km; CO2-Klasse: F - G) als Wertmeister aus› Europas größte Auto-Fachzeitschrift prognostiziert jährlich zusammen mit dem Marktforschungsinstitut Schwacke den Werterhalt beliebter ModelleDer Škoda Superb Combi ist Wertmeister 2024. Bei der jährlichen Restwertprognose hat die Zeitschrift Auto Bild in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Schwacke rund 4.000 aktuelle Modelle anhand zahlreicher Kriterien auf ihren Werterhalt nach vier Jahren und marktüblicher Laufleistung untersucht. Der Superb Combi mit 2,0 TSI-Vierzylinder, 195 kW (265 PS), 7-Gang-Direktschaltgetriebe und Allradantrieb erzielt den höchsten prozentualen Restwert in der Kategorie Mittelklasse und erhält damit die renommierte Auszeichnung Wertmeister 2024.Mit dem Superb Combi bietet Škoda ein vielseitiges Fahrzeug mit großem Platzangebot für Personen und Gepäck, effizienten Motorisierungen, hochwertiger Ausstattung und praktischen Simply Clever-Lösungen - ein stimmiges Gesamtpaket, ob als Firmenwagen oder Familienauto. Für viele private und gewerbliche Autokäufer spielt bei der Kaufentscheidung auch der traditionell hohe Werterhalt der Superb-Familie eine wichtige Rolle. Als hilfreiche Orientierung dient hierbei die jährliche Auswertung von Auto Bild in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Schwacke. Bei der Auszeichnung Wertmeister 2024 erzielte der Superb Combi jetzt erneut ein exzellentes Ergebnis.Im Detail gewinnt der Superb Combi 2,0 TSI DSG 4x4 in der Ausstattung L&K. Zum Zeitpunkt der Untersuchung betrug der Neupreis inklusive Sonderausstattung dieser Modellvariante 58.570 Euro. Nach vier Jahren und der marktüblichen Fahrleistung von 80.000 Kilometern prognostizieren Auto Bild und Schwacke für den geräumigen Kombi einen Restwert von 34.193 Euro - das entspricht 58,4 Prozent seines Neupreises. Damit erzielt der Superb Combi den besten prozentualen Werterhalt unter allen Mittelklassemodellen und triumphiert als Wertmeister 2024.Zum 21. Mal hat Auto Bild zusammen mit dem Marktforschungsinstitut Schwacke die wertstabilsten Autos auf dem deutschen Markt untersucht und die Wertmeister gekürt. 2024 bewerteten die Restwertexperten fast 4.000 aktuelle Modelle anhand umfangreicher Recherchen, Datensammlungen und Berechnungen. Als Kriterien fließen zum Beispiel Laufleistung, Sonderausstattung, Listenpreis, Betriebskosten, Trends und Wirtschaftsentwicklung in die Beurteilung mit ein.Die Ergebnisse der Restwertprognose Wertmeister 2024 veröffentlicht die Auto Bild in der Ausgabe 38/2024.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5867990