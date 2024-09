US-Notenbank Fed senkt den Leitzins

Werbung







Die US-Notenbank hat mit der jüngsten Zinssenkung die geldpolitische Wende eingeleitet und den Schlüsselsatz erstmals seit Anfang des Jahrzehnts gesenkt.



Die US-Notenbank Federal Reserve (FED) hat ihre Zinsen erstmals seit Anfang des Jahrzehnts gesenkt - und das gleich um einen halben Prozentpunkt. Die Spanne der Leitzinsen wird auf 4,75 bis 5,00 Prozent reduziert, wie die Währungshüter am Mittwoch in Washington bekannt gaben. Damit markiert der jüngste Zinsschritt einen Wendepunkt in der Zinspolitik nachdem die FED im Kampf gegen die hartnäckig hohe Inflation den Zins seit März 2022 in einem rekordverdächtigen Tempo hochgeschraubt und zuletzt 14 Monate in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent gehalten hat. Der sich zuletzt abschwächende Preisauftrieb gab den Währungshütern rund um Jerome Powell Handlungsspielraum für Zinssenkungen. Mit einer Inflationsrate von zuletzt 2,5 Prozent ist die Notenbank ihrem Ziel von 2 Prozent deutlich nähergekommen.









