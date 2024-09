Fockbek (ots) -Auf dem PV-Markt tummeln sich unzählige Anbieter mit zum Teil gravierenden Unterschieden in der Dienstleistungsqualität - für Kunden ist im Vorfeld kaum zu erkennen, ob es sich um einen seriösen Fachbetrieb handelt. Als Gründer und Geschäftsführer der Solartechnik Scheck GmbH kennen Arne Segert und Eduard Scheck die Defizite der Branche gut. Im Folgenden verraten die PV-Experten, worauf Eigenheimbesitzer bei der Planung ihrer PV-Anlage achten müssen, um ein bestmögliches Ergebnis zu erhalten und woran sie einen professionellen Anbieter erkennen können.Für Eigenheimbesitzer ist eine PV-Anlage eine Investition für das Leben - von der einmaligen Zahlung einer großen Summe versprechen sie sich, viele Jahre lang profitieren zu können. Neben einem nachhaltigen Lebensstil und einem höchstmöglichen Autarkiegrad zählen dabei vor allem die Unabhängigkeit vom Strompreis sowie langfristige Einsparungen bei den Energiekosten zu den Zielen. Doch damit das Projekt wie geplant vonstatten geht und die Vorteile der eigenen PV-Anlage jahrzehntelang effizient ausgeschöpft werden können, gibt es bereits bei der Planung einiges zu beachten. Denn nachträgliche Probleme, ins Leere laufende Garantieansprüche oder nicht fertiggestellte Anlagen aufgrund von Insolvenzen sind auf dem undurchsichtigen Markt mit einer Vielzahl von Anbietern keine Seltenheit. "Werden Fehler gemacht oder Anforderungen missachtet, können die finanziellen Schäden für Hausbesitzer schnell in den fünfstelligen Bereich gehen", erklärt Arne Segert. "Umso wichtiger ist es, bei der Zusammenarbeit auf einen seriösen Fachbetrieb zu setzen.""Durch die Beachtung einiger wichtiger Faktoren kann der Bauherr sich bestmöglich absichern und gleichzeitig prüfen, ob er es mit einem professionellen Anbieter zu tun hat", ergänzt der PV-Experte. Um die großen Missstände der Branche wissend, haben er und sein Geschäftspartner Eduard Scheck es sich mit der Solartechnik Scheck GmbH zur Aufgabe gemacht, sich durch Qualität und Service von der breiten Masse abzuheben. Mit langjähriger Erfahrung, tiefgreifender Expertise und einem 40-köpfigen Team finden Arne Segert und Eduard Scheck für die individuellen Ansprüche und Voraussetzungen ihrer Kunden die ideale PV-Lösung und werden für viele zum langjährigen Partner. Unzählige Top-Bewertungen auf unabhängigen Plattformen spiegeln die hohe Kundenzufriedenheit des inhabergeführten Meisterbetriebs wider. Auf der Suche nach einem seriösen Dienstleister für ihr PV-Projekt gibt es für Kunden aber noch weitere richtungsweisende Faktoren. Um welche es sich dabei im Detail handelt, haben die beiden Experten im Folgenden zusammengefasst.Diese Kriterien muss ein professioneller PV-Fachbetrieb erfüllenEine professionelle PV-Beratung beginnt immer mit einem Vor-Ort-Termin: Hier werden die entsprechende Immobilie besichtigt, das Dach vermessen und die Aufstellorte für die Geräte bestimmt. Gleichzeitig muss geklärt werden, ob ein neuer Zählerschrank benötigt wird, wo Kabelwege verlaufen und wo gegebenenfalls eine Wallbox installiert werden kann. Anschließend müssen die individuellen Eckdaten des Haushaltes, wie beispielsweise zum Stromverbrauch, der aktuellen Mobilitätssituation, dem Heizsystem und der Familienplanung sowie die persönlichen Ziele des Bauherrn aufgenommen werden. Auf Basis dieser Faktoren kann schließlich entschieden werden, welches Photovoltaik-System und welcher Hersteller für den Kunden und seine individuelle Situation am besten geeignet sind. Dabei ist auch zu berücksichtigen, ob der Kunde die Nutzung intelligenter Zusatzfunktionen und dynamischer Stromtarife anstrebt.Erst im Anschluss kann der Photovoltaik-Fachbetrieb ein fundiertes Angebot herausgeben. Wichtig dabei: Bei einem professionellen Anbieter sollte der Kunde nach dem Termin nicht länger als 24 Stunden auf das Angebot warten müssen. Liegt das Angebot vor, gilt es einige Punkte zu beachten: Zunächst ist es wichtig, dass jede einzelne Komponente gesondert ausgewiesen und jede Einzelposition preislich beziffert wird. Neben detaillierten Datenblättern zu allen Geräten sollte das Angebot außerdem eine fundierte Wirtschaftlichkeitsberechnung enthalten. Dabei muss die zugehörige Energieflussanalyse aufzeigen, welchen Autarkiegrad der Bauherr mit seinem Projekt erreichen kann. Alle mündlichen Absprachen und Zusagen müssen darüber hinaus schriftlich in dem Angebot festgehalten sein. Schließlich gilt: Nur wenn Versprechungen zu den zeitlichen Abläufen oder der Anmeldung beim Netzbetreiber vertraglich festgehalten werden, kann sich der Kunde wirklich darauf verlassen.Sind alle Formalitäten geklärt, sollte der Kunde sowohl telefonisch als auch per E-Mail jederzeit die Möglichkeit haben, sich mit aufkommenden Fragen an den Fachbetrieb zu wenden. Ist der Vertrag durch eine rechtssichere Unterschrift geschlossen, kann dies beispielsweise in Form eines WhatsApp-Supports oder eines eigenen Ansprechpartners erfolgen. Innerhalb von 48 Stunden müssen dem Kunden zudem alle relevanten Termine für sein Projekt mitgeteilt werden. Darüber hinaus muss auch die Garantiefrage geklärt werden: Wer ist Garantiegeber und an wen kann sich der Kunde nach Fertigstellung der Anlage wenden, sollte es zu Problemen kommen? Sind alle Kriterien erfüllt, ist der Kunde mit dem Fachbetrieb in den meisten Fällen auf der sicheren Seite.Solartechnik Scheck GmbH: Inhabergeführter Meisterbetrieb mit Erfahrung und ExpertiseEin sicheres Angebot bieten auch Arne Segert und Eduard Scheck: Mit der Solartechnik Scheck GmbH setzen sie auf ein PV-Gesamtpaket mit einer Umsetzungsdauer von vier bis acht Wochen von der ersten Planung bis zur Inbetriebnahme der fertig installierten PV-Anlage. Neben einer hochwertigen Dienstleistung können sich die Kunden der Solartechnik Scheck GmbH auf Qualitätsprodukte und innovative Technik verlassen. Als Elektromeister und staatlich geprüfter Techniker mit fünfzehn Jahren Berufserfahrung und Vertriebsexperten für PV-Anlage sind Eduard Scheck und Arne Segert absolute Branchenexperten, die es sich zur Mission gemacht haben, mehr Qualität und ein höheres Dienstleistungsniveau anzubieten als viele ihrer Wettbewerber. "Unser Ziel ist es, optimale Lösungen für individuelle Kundenansprüche zu vernünftigen Preisen zu liefern", fassen die Geschäftsführer zusammen. "Die PV-Technik hat eine enorme Relevanz für die Zukunft und sollte für Endkunden unkompliziert zugänglich sein."