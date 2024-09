Die Palantir-Aktie hat im laufenden Jahr bereits eine starke Performance hingelegt. In den letzten Tagen hat das Papier dann noch mal ordentlich Gas gegeben und beinahe einen Rekord aufgestellt. Die Rally dürfte jedoch noch nicht am Ende sein, vorbörslich legt die Aktie am Donnerstag wieder zu - AKTIONÄR-Leser profitieren.Acht Tage in Serie hatte die Palantir-Aktie bis Dienstag zugelegt und dabei mehr als 20 Prozent gewonnen. Auch am Mittwoch sah zunächst alles nach einem Tag mit positivem Vorzeichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...