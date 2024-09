Hamburg (ots) -Angefangen hat der Kanadier Leonard Cohen als Schriftsteller, veröffentlichte Gedichte und Romane, lange, bevor er ein Weltstar der Popmusik wurde. Mit 25 Jahren schrieb er an seinen Verleger, wohl ironisch, er wolle die "introvertierten Jugendlichen, Liebende in allen Stadien der Pein, enttäuschte Platoniker, Porno-Gucker, Mönche und Papsttreue" erreichen. Tatsächlich hat Cohen einige Zeit später noch viel mehr Menschen erreicht - als Musiker! Heute zählen "Hallelujah", "Suzanne" und "So long, Marianne" zu den meistgehörten und meistgecoverten Songs weltweit. Leonard Cohen wurde ein Superstar.Was hat den melancholischen Musiker zu einem der meistgecoverten Sänger gemacht? Das beleuchten Diviam Hoffmann und Denise Fernholz in dem fünfteiligen ARD-Podcast "So Long, Cohen", der ab Sonnabend, 21. September, in der ARD Audiothek zu hören ist. Die Autorinnen kommen zu dem Schluss: Der Singer-Songwriter Leonard Cohen führte ein Leben voller Ups and Downs, er war immer auf der Suche, hatte Angst, sich auf etwas einzulassen, und Selbstzweifel. Er war so, wie viele von uns heute sind. Das führte ihn zum Erfolg. "Der Moment, in dem du alles umarmst und dir sagst: Schau, ich verstehe rein gar nichts - Hallelujah!" (Leonard Cohen).Die Musikjournalistin Diviam Hoffmann hat in Berlin und Paris Literaturwissenschaften studiert. Ihre Themen sind Pop, Gesellschaft und Feminismus. Auf WDR 3 moderiert sie mit Klaus Walter die wöchentliche Musiksendung "Ex & Pop". Die Podcasterin Denise Fernholz hat bei Erfolgsformaten wie "Die Ernährungs-Docs" mitgearbeitet, zuvor war sie bei OMR und in der Online-Redaktion der Zeitschrift Stern. Sie interessiert sich für das Leben ihrer Generation, so auch in "Sind wir endlich da?", ihrem "Podcast übers (Nicht-)Erwachsensein".Der Podcast "So Long, Cohen" ist eine gemeinsame Produktion von NDR und rbb. Er erscheint zusammen mit der großen internationalen Serie "So Long, Marianne", eine Koproduktion von NRK mit NDR, WDR und SWR, die ab 22. September in der ARD Mediathek zu sehen ist. Die Serie "So Long, Marianne" umfasst acht Teile."So Long, Cohen": ab Sonnabend, 21. September, in der ARD AudiothekDie erste Folge des Podcast wird in Kürze im Vorführraum des NDR Presseportals zu finden sein (NDR.de/presse), die komplette TV-Serie zu Leonard Cohen ist dort bereits eingestellt.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.dewww.twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5868081