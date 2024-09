Berlin (ots) -Heute trifft sich die Arbeitsgruppe (AG) Unternehmertum, Innovationen und Arbeitsplätze des Biotechnologie-Branchenverbands BIO Deutschland e. V. zu einem politischen Austausch mit der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) Franziska Brantner und der Bundestagsabgeordneten Anna Christmann (beide Bündnis 90/Die Grünen) in Heidelberg. Unternehmerinnen und Unternehmer aus innovativen Biotechnologie-Unternehmen stellen bei dem Termin ihre Geschäftsmodelle vor und geben Handlungsempfehlungen, um Deutschland als einen international kompetitiven Biotech-Standort zu stärken. Ein Thema ist auch die Verfügbarkeit von Venture Capital für Start-ups und Wachstumskapital für fortgeschrittene Unternehmen, die dies auf Ihrem Weg zu Globalen Champions benötigen. Die vorgestern im Rahmen des "StartUp Summits 2024" vorgestellte "WIN"-Initiative der Bundesregierung soll genau dazu dienen, dieses Kapital zu mobilisieren. Ein Kernelement der WIN-Initiative ist das Zukunftsfinanzierungsgesetzes II, das dazu beitragen soll, die Finanzierungssituation der Unternehmen zu verbessern; es hat aber auch noch deutliche Lücken im Hinblick auf geschlossene Venture Capital (VC) und Private Equity (PE)-Fonds."Dass die neue WIN-Initiative der Bundesregierung unter Beteiligung der Spitzen der Ampel-Koalition vorgestern im großen Rahmen vorgestellt wurde, zeigt, dass sich die Bundesregierung zunehmend für Start-ups und die Frage, wie sie ausreichend mit Wagnis- und Wachstumskapital versorgt werden können, interessiert. Das ist an sich ein sehr großer Fortschritt", sagt Claus Kremoser, Co-Leiter der AG Unternehmertum, Innovationen und Arbeitsplätze. "Wir freuen uns, dass die Staatssekretärin Franziska Brantner und die Start-up-Beauftragte des Bundeswirtschaftsministeriums Anna Christmann sich die Zeit genommen haben, um sich persönlich mit uns darüber auszutauschen, was die WIN-Initiative für die Biotechnologiebranche bedeutet und wie sie uns damit unterstützt. Die Verfügbarkeit von Wachstumskapital und funktionierende Börsenplätze sind für ein florierendes Biotech-Ökosystem wie auch generell für High Tech Start-ups unerlässlich. Beides ist aber in Deutschland und Europa immer noch unterentwickelt. Es gab auch in vergangenen Jahren bereits interessante Impulse von Seiten der Bundespolitik, diese Anregungen sind dann aber nie konsequent und zielgerecht umgesetzt worden. Wir hoffen, dass es dieses Mal anders ist, und dass vor allem die Schaffung von Anreizen für die Mobilisierung von privatem Kapital, gerade auch aus der privaten Altersvorsorge, entscheidend vorangetrieben wird.""Das gilt auch für den kürzlich veröffentlichten Referentenentwurf zum Zukunftsfinanzierungsgesetz II", erklärt Holger Reithinger, Co-Leiter der AG Finanzen und Steuern von BIO Deutschland und ebenfalls bei der Sitzung in Heidelberg. "Wir begrüßen, dass die bereits 2009 von BIO Deutschland geforderte "Roll-Over Investition", also die steuerliche Freistellung von Gewinnen bei erneuter Investition in innovative Entwicklungen, nun endlich umgesetzt werden soll. Verbesserungsbedarf sehen wir bei der steuerlichen Behandlung von Venture Capital (VC) -Gesellschaften. Denn für geschlossene VC oder Private Equity (PE)-Fonds, die gerade nicht Investmentvermögen im Sinne von § 1 (1) Kapitalanlagengesetzbuch sind, bleibt es bei den unscharfen Kriterien der Vermögensverwaltung in Abgrenzung zur Gewerblichkeit und damit ein Wettbewerbsnachteil bestehen. Wenn wir in Deutschland VC- und PE-Gesellschaften behalten bzw. neu ansiedeln wollen, sollten die geplanten Änderungen des Investmentsteuergesetzes auf geschlossene VC- oder PE-Fonds erweitert werden. Hier könnte jetzt die WIN-Initiative, d. h. die Initiative von Bundesregierung, KfW, Finanzwirtschaft und Akteuren aus dem Start-up-Ökosystem für Wachstums- und Innovationskapital für Deutschland ansetzen."Die AG Finanzen und Steuern wird den Gesetzesentwurf bewerten und kommentieren, um dann das weitere Gesetzgebungsverfahren im Sinne innovativer Biotechnologie-Unternehmen begleiten.Die WIN-Initiative hatte Anfang der Woche ein Bündnis von Wirtschaft, Verbänden, Politik und der KfW zum deutschen Finanzstandort und zur Förderung von Start-ups, Innovation und Wagniskapital in Deutschland bekannt. Vereinbart wurde ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Wachstums- und Innovationskapital in Deutschland. Zugleich wollen die teilnehmenden Unternehmen rund zwölf Mrd. Euro bis 2030 in die weitere Stärkung des deutschen Venture Capital-Ökosystems investieren.Download:Der Text dieser Pressemitteilung steht für Sie unter www.biodeutschland.org/de/pressemitteilungen-uebersicht.html zur Verfügung.Über BIO Deutschland:Der BIO Deutschland e. V. ist eine unabhängige Biotechnologie-Organisation. Der Unternehmensverband vertritt die Interessen seiner Mitglieder auf nationaler, europäischer und globaler Ebene. Die Biotechnologie überführt Biologie in die industrielle Anwendung. Sie hat beispielsweise in der Medizin bereits weithin sichtbaren Nutzen gezeigt. Innovative biobasierte Wirtschaftssysteme können Deutschland und Europa Souveränität und Wohlstand auf lange Sicht ermöglichen. Das Netzwerk im Verband ist interdisziplinär und einmalig. Die Mitglieder forschen, entwickeln, produzieren und vermarkten global. BIO Deutschland ist eine starke Gemeinschaft. 