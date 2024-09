München (www.anleihencheck.de) - Die Entscheidung der Federal Reserve (FED), den Leitzins um 50 Basispunkte zu senken, war die aggressivere der beiden Optionen, so Eric Winograd, Director - Developed Market Economic Research bei AllianceBernstein.Immerhin habe der Markt vor der Sitzung zwischen einer Senkung um 25 und 50 Basispunkten geschwankt. Notenback-Chef Jerome Powell habe jedoch betont, dass der Schritt nicht bedeutet, dass die Zentralbanker davon ausgehen würden, dass sie mit ihrer Währungspolitik hinter der Kurve zurückbleiben würden. Vielmehr würde die FED damit anstreben, in Zukunft nicht hinter die Kurve zu geraten. Das Schlüsselzitat von Powell sei folgender gewesen: "Die Wirtschaft ist in einer guten Verfassung. Wir beabsichtigen, die wirtschaftliche Stärke, die wir derzeit sehen, aufrechtzuerhalten. Das tun wir, indem wir die Zinssätze nach und nach von dem hohen Niveau auf ein normaleres Niveau zurückführen." Das heiße, die Zentralbanker würden den aktuellen Zyklus als eine "Neukalibrierung" oder eine "Normalisierung" - und eben nicht als eine Maßnahme zur Stützung der Wirtschaft betrachten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...