Beetzendorf (ots) -Roofit.Solar, ein führender Anbieter für gebäudeintegrierte Solarlösungen, hat gemeinsam mit seinem Partner Nimmervoll-2 das Solardach der Ostpreußenhütte in den Salzburger Kalkalpen saniert. Die Hütte gehört der Sektion Königsberg/Pr. des Deutschen Alpenvereins. Der Urbau wurde 1928 von bergbegeisterten Alpinisten aus Ostpreußen auf 1630 Meter am Aufstieg zum Hochkönig errichtet und birgt viele historische Erinnerungsstücke. Der alte Teil steht deshalb unter Denkmalschutz. Im Jahr 2023 wurde das Gebäude behutsam energetisch saniert und generalüberholt, um die Auflagen an Brandschutz, Fluchtwege und Betriebsvorschriften zu erfüllen.Die Alpen sind vom Klimawandel besonders stark betroffen. Umwelt- und Klimaschutz sind dem Alpenverein ein wichtiges Anliegen. Die Schutzhütte ist nur zu Fuß zu erreichen und nicht an das Tal angeschlossen. Umso wichtiger ist ein ausgeklügeltes Energiekonzept. Solardächer bieten hier eine hervorragende Möglichkeit kostbare Energie direkt vor Ort zu erzeugen. Der Einsatz von Solardächern in den Alpen ist ein wichtiger Schritt, um den Energiebedarf auf umweltfreundliche Weise zu decken und somit die einzigartige Natur dieser Region zu bewahren.Auf Berghütten braucht es allerdings Produkte, die den harschen Witterungsbedingungen standhalten. Die für die Sanierung des Daches der Ostpreußenhütte zuständige Firma Nimmervoll-2 setzte deshalb auf die Produkte von Roofit.Solar. Entscheidend war nicht nur die zertifizierte Wetterbeständigkeit und die langfristige Qualität der Solarpaneele, sondern auch die harmonische Integration der Photovoltaik in die Metallbahnen. Das dunkel gehaltene Design erfüllt gleichzeitig die Anforderung an Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Auflagen der Denkmalschutzbehörde und verspricht eine bessere Ableitung der Schneelast als andere Lösungen. Nach der erfolgreichen und reibungslos verlaufenen Installation des Doppelstehfalzdachs mit integrierten Solarpanelen durch Nimmervoll-2 stehen auf dem Dach 23,14 kWp Sonnenenergie zur Verfügung, die in Batterien zwischengespeichert oder bei Überschuss zum Aufheizen des Wassers verwendet werden. Damit ist die fast 100 Jahre alte Hütte in der Moderne angekommen.Wolfgang Fasser von Roofit.Solar kommentiert: "Eine Hütte in den Alpen ist natürlich ein außergewöhnliches Projekt. Hier kommen die Wertversprechen unserer Produkte voll zum Tragen. Auch bei einer bewirtschafteten Wanderhütte ist die Ästhetik wichtig. Außerdem mussten die Module leicht sein. Da ist unsere 2-in-1-Lösung ideal. Auf 1630 m herrschen extreme Wetterlagen mit einer hohen Schnee- und Windlast. Wir sind froh und stolz, mit Nimmervoll-2 einen zuverlässigen Partner an Bord zu haben, der die Produkte mit höchster Sorgfalt und Qualität und zur vollsten Zufriedenheit der Kunden installiert. Wir freuen uns auf die Restaurierung weiterer Hüttendächer in den Alpen."Rainer Nimmervoll, Geschäftsführer von Nimmervoll-2, ergänzt: "Für uns war von Anfang an klar, dass wir auf dem Dach der Ostpreußenhütte nur Roofit.Solars Produkte verbauen können. Die Module sind doppelt verfalzt - der Doppelstehfalzverschluss ist ein altbewährtes, unverwüstliches Verschlusssystem. Die Schneelast im Winter, Hagelstürme und extremen Temperaturschwankungen machten den Einsatz einer normalen Aufdachanlage unmöglich. Wir freuen uns schon auf die nächsten gemeinsamen Projekte."Cornelius Chucholowski, erster Vorsitzender der Sektion Königsberg des Deutschen Alpenvereins: "Durch die Zusammenarbeit von Roofit.Solar und Nimmervoll-2 strahlt die Ostpreußenhütte nun in neuem Glanz. Die Generalsanierung der Hütte verlief ohne größere Probleme, woran Nimmervoll-2 und Roofit.Solar einen großen Anteil haben. Mit der Produktion des grünen Stroms schützen wir die Natur, die wir so schätzen. "