Worms (ots) -Viele Menschen träumen davon, als Hörbuchsprecher seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Doch wie viel Geld bekommt man wirklich? Der Markt ist hart umkämpft und der Erfolg hängt von vielen Faktoren ab. Es ist wichtig, die richtigen Bücher auszuwählen und auf gute Verkaufsränge zu achten. Ein Buch, das sich bereits gut verkauft, hat in der Regel auch als Hörbuch bessere Chancen.Entscheidend ist, dass das Buch für ein Hörbuch geeignet ist und gut verkauft wird. Wer erfolgreich sein will, muss nicht nur gut sprechen, sondern auch die richtigen Bücher auswählen und die richtigen Plattformen nutzen. Wie viel man als Hörbuchsprecher verdienen kann und welche Schritte man unternehmen sollte, um erfolgreich in diesem Beruf zu sein, beleuchtet dieser Beitrag.Gewinnspanne: Mit diesen Einnahmen können Hörbuchsprecher rechnenDer Beruf des Hörbuchsprechers ist noch nicht sehr verbreitet - häufig reagieren Menschen verwundert, wenn sie erfahren, dass man damit überhaupt Geld verdienen kann. Die Einnahmen einzelner Sprecher weichen dabei stark voneinander ab. Während die Tätigkeit von einigen als Hobby betrieben wird und kaum Erträge einbringt, liegen die durchschnittlichen Einkünfte bei erfahreneren Sprechern zwischen 100 und 500 Euro monatlich.Wer das Business bereits seit einiger Zeit betreibt, kann mit Einnahmen im niedrigen vierstelligen Bereich rechnen. Etwa 1.000 bis 2.000 Euro sind dann pro Monat denkbar, bei einer guten Hörbuchauswahl können die Einkünfte auch auf 3.000 Euro steigen. Einigen wenigen Hörbuchsprechern gelingt es im Laufe ihrer Karriere sogar, bis zu 10.000 Euro an Einnahmen pro Monat zu generieren. Dabei handelt es sich jedoch eher um Ausnahmen.Das zeigt, dass die Gewinnspanne in dieser Branche breit gefächert ist. Wie hoch der eigene Verdienst innerhalb dieser Grenzen ausfällt, wird von mehreren Aspekten bestimmt.Voraussetzungen: Diese Aspekte erhöhen die GewinnmargeEin wichtiger Aspekt, der sich auf den Gewinn eines Hörbuchsprechers auswirkt, ist die Anzahl der produzierten Aufnahmen. Je mehr Hörbücher ein Sprecher in seinem Repertoire hat, desto höher fallen üblicherweise seine Gewinne aus. Das bedeutet auch, dass die Einnahmen in dieser Branche steigen, je länger man der Tätigkeit nachgeht.Ein weiterer Faktor, der über den Erfolg eines Hörbuchsprechers entscheidet, ist die Auswahl der eingesprochenen Werke. Nicht alle Bücher kommen in der Audioversion gleichermaßen gut an; eine gute Intuition bei der Werksauswahl zahlt sich deshalb sowohl in finanzieller Hinsicht als auch bei der Steigerung des Bekanntheitsgrades aus.Für fünfstellige Einkünfte müssen sich Hörbuchsprecher meist breiter aufstellen. Durch größere Aufträge, beispielsweise Voice-Over-Aufgaben in Imagefilmen, gelingt es ihnen, ihre Einnahmen kontinuierlich zu steigern. Meist verfügen diese Sprecher jedoch auch bereits über einen umfangreichen Kundenstamm, durch den sie regelmäßig Anfragen für größere Aufträge erhalten.Potenzial: So lässt sich die Gewinnmarge erhöhenHörbuchsprecher, die mit ihren Aufnahmen mehr verdienen möchten, müssen mehrere Dinge beachten. Zunächst ist eine kontinuierliche Produktion weiterer Aufnahmen unerlässlich, um höhere Einkünfte zu erzielen. Auch die Selbstvermarktung ist bei vielen Hörbuchsprechern noch ausbaufähig.Darüber hinaus sollten Sprecher unablässig an sich und ihren Fähigkeiten arbeiten. Gleichzeitig kann ein sogenannter Over-Delivery dafür sorgen, dass Kunden von der erbrachten Leistung so begeistert sind, dass sie auch bei weiteren Aufträgen auf den Hörbuchsprecher zukommen. Mit Over-Delivery sind Leistungen gemeint, die über den Erwartungen liegen. Beispielsweise könnten Sprecher kürzere Aufnahmen in verschiedenen Sprechweisen produzieren und dem Kunden ohne Aufpreis zur Verfügung stellen. Dieser bekommt dann das Gefühl, für sein Geld mehr als vereinbart bekommen zu haben - eine gute Voraussetzung für zukünftige Zusammenarbeiten.Über Patrick Khatrao:Patrick Khatrao ist Geschäftsführer der Golden Voice Academy in Worms. Als professioneller Sprecher unterstützt er mit seinen Kursen für Sprecherausbildungen Quereinsteiger sowie etablierte Sprecher, Sänger und Schauspieler dabei, sich mit ihrer Stimme erfolgreich ein zweites berufliches Standbein aufzubauen.