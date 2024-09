Berlin (ots) -Berlin, 19.09.2024 - Vertreterinnen und Vertreter von mehr als vier Millionen Beschäftigten aus dem Gesundheitswesen fordern eine Neuausrichtung der Gesundheitspolitik. Das Durchschnittsalter und der Behandlungsbedarf der Bürgerinnen und Bürger steigen. Gleichzeitig werden in den kommenden Jahren viele im Gesundheitswesen Beschäftigte altersbedingt aus dem Berufsleben ausscheiden. Mit Blick auf diese drohende doppelte demografische Krise fordern 40 im Bündnis Gesundheit zusammengeschlossene Organisationen die Bundesregierung auf, einen Gesundheitsgipfel im Bundeskanzleramt einzuberufen. Das Bündnis plädiert dafür, dabei alle Politikbereiche mit einzubeziehen, die die gesundheitlichen Belange der Bürgerinnen und Bürger betreffen.Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerats: "Das Gesundheitswesen ist in einem kritischen Zustand. Der Teufelskreis von Überlastung, Erschöpfung und Abwanderung von Fachkräften in andere Berufe konnte bisher nicht durchbrochen werden. In seiner derzeitigen Verfassung wäre das Gesundheitssystem nicht in der Lage, eine gesundheitliche Krise größeren Ausmaßes zu bewältigen. Doch schon im Routinebetrieb geht die Schere zwischen Anspruch und Realität der Gesundheitsversorgung immer weiter auseinander. In vielen Bereichen gehören Wartezeiten und Versorgungseinschränkungen schon heute zum Alltag. Das gefährdet die Sicherheit der Patientenversorgung ebenso wie die Gesundheit der Beschäftigten. Die Herausforderungen sind inzwischen so groß, dass diese nur noch ressortübergreifend und nur durch eine übergeordnete Schwerpunktsetzung bewältigt werden können."Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer: "Wenn sich die Spitzenorganisationen aus dem Gesundheitswesen in einem so großen Bündnis zusammenschließen, sollte die Politik das ernst nehmen und sich den gesundheitspolitischen Herausforderungen stellen. Neben einer auskömmlichen, zukunftsfähigen Finanzierung brauchen wir dringend grundlegende Strukturreformen. Unter anderem müssen Steuerungselemente eingeführt werden, die das Personal entlasten. Dazu gehören zwingend mehr Gesundheitsförderung und Prävention, eine gezielte Koordination der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen, eine effiziente Nutzung von Ressourcen und die noch engere Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe."Ute Repschläger, Vorsitzende des Bundesverbands selbstständiger Physiotherapeuten: "Unser Gesundheitswesen braucht versorgungsorientierte, praxistaugliche und nachhaltige Strukturen. Zur Bewältigung der demografischen Herausforderungen sind neue Antworten zum Umgang mit dem Fachkräftemangel nötig. Natürlich brauchen wir in allen Berufen höhere Ausbildungskapazitäten. Vor allem aber müssen die in der Versorgung tätigen Kolleginnen und Kollegen vor Überlastung geschützt werden. Arbeitsbedingungen dürfen nicht weiter dazu führen, dass Fachkräfte sich beruflich umorientieren und das Gesundheitswesen bewusst verlassen. Daneben sollte die Integration ausländischer Fachkräfte und die strukturierte Einbeziehung pflegender Zugehöriger mitgedacht werden. Chronisch kranke Patientinnen und Patienten brauchen stärkere Unterstützung darin, ihre medizinisch-pflegerischen Lebenssituationen zu bewältigen. Die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung muss gestärkt werden."Hannelore König, Präsidentin des Verbands medizinischer Fachberufe: "Gesundheit und Pflege sind keine Kostenfaktoren. Sie bilden vielmehr die Grundlage für eine lebenswerte, sozial und politisch stabile Gesellschaft. Deswegen ist - gerade auch vor dem Hintergrund des zurückgehenden Vertrauens in unsere Demokratie - eine auskömmliche Finanzierung des Gesundheitssystems unabdingbar. Sie ist Voraussetzung für eine patienten- und aufgabengerechte personelle Ausstattung ebenso wie für die dringlich notwendigen strukturellen Reformen. So haben Projekte wie die Krankenhausreform oder die Notfallreform das Potenzial, die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Allerdings muss die Bundesregierung die Übergangs- und Transformationsphasen finanziell absichern. Anderenfalls drohen die Reformen zu scheitern. Zudem müssen die gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen durch ausreichend hohe Bundesmittel finanziell abgesichert werden. Wir fordern die Abschaffung der Budgetierung von Leistungen, da Budgetierung drohende Versorgungslücken verschärft und zu Leistungskürzungen führt."Als Grundlage für den Krisengipfel im Kanzleramt haben die im Bündnis Gesundheit zusammengeschlossenen Organisationen gemeinsam ein Thesenpapier erarbeitet, das an das Bundeskanzleramt übermittelt wird. Es führt Maßnahmen zu den drei wesentlichen Handlungsfeldern Fachkräftemangel, Strukturreformen und Finanzierung der Versorgung aus. Nach Überzeugung der Bündnispartner kann nur so eine zukunftsfeste, patientengerechte Gesundheitsversorgung gewährleistet werden.Thesenpapier des Bündnis Gesundheit: Zukunft des Gesundheitswesens ressortübergreifend sichern (https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/BAEK/Ueber_uns/Buendnisse/Buendnis_Gesundheit_Thesenpapier_2024.pdf)Das Papier wird getragen von:- Bundesärztekammer (BÄK)- Deutscher Pflegerat e.V. (DPR)- Bundesverband selbstständiger Physiotherapeuten - IFK e.V.- Verband medizinischer Fachberufe e.V. (vmf)- ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V.- ADEXA - Die Apothekengewerkschaft- Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlich Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF)- Berufsverband Deutscher Internistinnen und Internisten e.V. (BDI)- Berufsverband Orthoptik Deutschland e.V. (BOD)- Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK)- Bundesverband für Ergotherapeut:innen in Deutschland e.V. (BED)- Bundesverband PTA e.V. (BVpta)- Bundeszahnärztekammer - Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Zahnärztekammern e.V. (BZÄK)- Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten e.V. (bvvp)- Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. (dbl)- Deutsche Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und Tiefenpsychologie (DGPT) e.V.- Deutsche Vereinigung für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen e.V. (DVSG)- Deutscher Ärztinnenbund e.V.- Deutscher Berufsverband für Altenpflege e.V. (DBVA)- Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe - DBfK Bundesverband e.V.- Deutscher Bundesverband der Atem-, Sprech- und Stimmlehrer/innen Lehrervereinigung Schlaffhorst-Andersen e.V. (dba)- Deutscher Bundesverband für akademische Sprachtherapie und Logopädie (dbs)- Deutscher Verband Ergotherapie e.V. (DVE)- Deutscher Verband für Physiotherapie (ZVK) e.V.- Deutscher Verband für Podologie (ZFD) e.V.- DVTA - Dachverband für Technologen/-innen und Analytiker/-innen in der Medizin Deutschland e.V.- Hartmannbund - Verband der Ärztinnen und Ärzte Deutschlands e.V.- Hausärztinnen- und Hausärzteverband e.V.- Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)- Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV)- LOGO Deutschland Selbstständige in der Logopädie e.V.- Marburger Bund - Verband der angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte Deutschlands e.V.- MEDI GENO Deutschland e.V.- Spitzenverband Fachärztinnen und Fachärzte Deutschlands e.V. (SpiFa)- VDB Physiotherapieverband Bund- Verband der Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe in Deutschland e.V. (VDBD)- Verband der Diätassistenten - Deutscher Bundesverband e.V. (VDD)- Verband leitender Krankenhausärztinnen und -ärzte e.V. (VLK)- Verband für Physiotherapie - Vereinigung für die physiotherapeutischen Berufe e.V. (VPT)- Virchow Bund - Verband der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte Deutschlands e.V.