Erfurt (ots) -KiKA setzt ein Zeichen für Freundschaft, Inklusion und gegen Mobbing und startet am 20. September 2024, dem Weltkindertag, die große Mitmach-Aktion SayHi2024 zusammen mit der Europäischen Rundfunkunion (EBU). Der diesjährige Aktionssong 'Mach dich locker' wird von den "KiKA-Tanzalarm"-Kids Laura, Nika, Viktoria und Sophia präsentiert. Auf kika.de sind der Song und passende Tanz-Tutorials zu finden.Die EBU und KiKA machen sich mit SayHi2024 für Freundschaft und Zusammenhalt und gegen Mobbing stark. Es geht darum, Kindern eine Stimme zu geben und sie dabei zu unterstützen, ihre Rechte sichtbar zu machen. Bereits zum fünften Mal wurde dafür vom Norwegischen Rundfunk (NRK) ein neuer Song inklusive Choreografie produziert, der von ausgewählten Musikerinnen und Musikern der teilnehmenden Länder übersetzt und präsentiert wird, um so Kinder zum Mitsingen und Mittanzen einzuladen.KiKA ist Partner der Aktion: Alle sind eingeladen, sich zu beteiligen - ob alleine, als Freundesgruppe oder Familie, in Vereinen oder mit der Schulklasse. Bis zum 8. November 2024 können die Tanzvideos auf kika.de hochgeladen werden. Ein Zusammenschnitt wird am 20. November 2024 bei KiKA gezeigt und auf kika.de und im KiKA-Player veröffentlicht.Auf kika.de finden Kinder und Eltern alle Informationen zur Teilnahme an der Aktion und viele weiterführende Inhalte zum Thema.Weitere Informationen finden Sie auf kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5868127