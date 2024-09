Die Analysten von Goldman Sachs haben diese Aktie aus dem deutschen Leitindex DAX wieder in ihre Coverage aufgenommen und das direkt mit einem Buy-Rating. Daraufhin schossen die Papiere am Donnerstag nach oben. Doch sollten Anleger hier wirklich kaufen? Die Papiere von Merck haben trotz ihrer Notierung im DAX viele Anleger nicht auf dem Schirm. Das liegt insbesondere an der Performance der Aktie, die seit den Hochs im Jahr 2021 rund 26 Prozent an ...

