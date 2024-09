ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salesforce im Nachgang der jährlichen "Dreamforce"-Konferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Seine Gespräche vor Ort hätten sich stark auf die neue KI-Plattform Agentforce konzentriert, die er mit gemischten Gefühlen sehe, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Kundeninteresse an der neuen Technologie sei zwar groß gewesen, aber noch in einem sehr frühen Stadium. Um auf die Aktie zu setzen, bräuchten die Anleger wohl mehr Vertrauen in die Wachstumsziele./tih/niw



