Binnen weniger Monaten legt der österreichische Gesundheitskonzern BIOGENA gleich drei Unternehmensanleihen auf. Aktuell bietet die Biogena GmbH & Co. KG ihren dritten Bond mit einem Zielvolumen von 5 Mio. Euro (inkl. Aufstockungsoption auf 10 Mio. Euro) und einem jährlichen Zinskupon von 7,50% an. Gezeichnet werden kann die Anleihe dabei direkt über die Emittentin. "Unsere Ziele sind unverändert: Wachstum, Wachstum und noch einmal Wachstum", so BIOGENA-Gründer Dr. Albert Schmidbauer im Interview mit dem Anleihen Finder über die Hintergründe der erneuten Anleihe-Emission und die Ziele der Unternehmensgruppe.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Dr. Schmidbauer, BIOGENA scheint Gefallen am Finanzierungsinstrument "Anleihe" gefunden zu haben. Sie emittieren gegenwärtig bereits den dritten Bond in diesem Jahr. Was macht eine Anleihe für BIOGENA so interessant und "passend"?

Albert Schmidbauer: Wir verfolgen bei BIOGENA schon lange einen ausgewogenen Mix aus eigener Cash-Flow-Finanzierung, Banken und Crowd, Mezzanin und Anleihen. Anleihen sind dabei die "erwachsenste" Form und bieten viele Vorteile: wir werden unsere 3 Anleihen ab Jänner 25 an der Wiener Börse im MTF-Segment listen und damit sind sie für Anleihezeichner handelbar und auch die steuerliche Situation ist glasklar. Daneben darf der Marketing- und Kundenbindungseffekt nicht vergessen werden: BIOGENA Investoren sind ganz häufig auch BIOGENA Kunden bzw. Partner und vice versa und dieser Gruppe bezahlen wir ganz besonders gerne attraktive Zinsen, weil unsere Community seit jeher unsere Entwicklung unterstützt. Es besteht halt ein besonderes Vertrauensverhältnis und unsere Community findet unseren unabhängigen Weg einfach gut, das hören wir tagtäglich.Anleihen Finder: Die dritte Anleihe unterscheidet sich nur marginal von den ersten beiden Anleihen. Der Kupon liegt weiter bei 7,50% p.a., das Zielvolumen ist mit 5 Mio. Euro etwas kleiner gewählt, allerdings ist eine Aufstockungsoption auf bis zu 10 Mio. Euro implementiert. Wofür sollen die Mittel des dritten Bonds nun konkret verwendet werden? Wen sprechen Sie mit dem Bond an?

"Wachstum, Wachstum und noch einmal Wachstum" - "Von Gesundheit kann es nie genug geben"

Albert Schmidbauer: Unsere Ziele sind unverändert: Wachstum, Wachstum und noch einmal Wachstum - das Schöne an unserem Geschäft ist, dass Gesundheit keiner Wachstumskritik unterliegt, oder haben Sie schon einmal jemanden sagen hören: Stopp hier mal mit mehr Gesundheit und Wohlbefinden? Von Gesundheit und Wohlbefinden kann es nie genug geben, wir haben noch ziemlich viel zu tun, wenn man sich die Herausforderungen im Gesundheitsbereich anschaut, vor allem was Prävention und Longevity betrifft - und wir haben hier klare ...

