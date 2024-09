Das Bundeskabinett hat am Mittwoch den Entwurf eines Zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetzes beschlossen. Damit soll die bAV weiter ausgebaut und für mehr Beschäftigte zugänglich gemacht werden. Die Reaktion der Versicherer ist verhalten. Rund 54% aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland haben derzeit eine Betriebsrente. Insbesondere in kleineren Unternehmen und bei Geringverdienern bestehen weiterhin Lücken. Das soll nun das vom Bundekabinett in dieser Woche beschlossene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...