NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für T-Mobile US angesichts eines Kapitalmarkttags auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Die Präsentation weise den Weg von einem Herausforderer zu einem Champion, schrieb Analyst Jonathan Atkin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Gelder, die an die Aktionäre ausgeschüttet werden sollen, verwies er auf eine Rücklage in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar für Übernahmen oder die Entschuldung. Positiv erwähnte er die Investitionen in das eigene Netzwerk, um Marktanteile zu gewinnen./tih/niw



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2024 / 23:27 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2024 / 23:27 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US8725901040

© 2024 dpa-AFX-Analyser