Baden-Baden (ots) -Flugzeuge explodieren, Schiffe versinken, Menschen brechen auf offener Straße tot zusammen - und ganz aktuell explodieren tausende Pager scheinbar ohne Grund. Immer wieder in der jüngeren Geschichte geraten Geheimdienste in den Verdacht, gezielte Tötungsoperationen durchgeführt zu haben. Der ARD Podcast "Dark Matters - Geheimnisse der Geheimdienste" beschäftigt sich unter anderem mit diesen Phänomenen. Ab sofort gibt es jeden Mittwoch eine neue Doppelfolge in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/dark-matters-geheimnisse-der-geheimdienste/12449787/)."Der verschwundene Journalist und das Killerkommando"Er war ein saudi-arabischer Journalist, Direktor der Tageszeitung Al-Watan und Medienberater des saudi-arabischen Prinzen Turki ibn Faisal. Jamal Ahmad Khashoggi galt als einer der bekanntesten Kritiker des saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Am 2. Oktober 2018 suchte Khashoggi das saudi-arabische Konsulat in Istanbul auf, weil er Dokumente für seine Heirat am folgenden Tag abholen wollte. Doch verlassen hat er das Gebäude nie wieder. Mehr als zwei Wochen später räumte die saudi-arabische Regierung die Tötung Khashoggis an jenem Tag ein. Seine Leiche ist bis heute nicht gefunden worden. Die erste Folge der neuen Staffel "Dark Matters" (https://www.ardaudiothek.de/episode/dark-matters-geheimnisse-der-geheimdienste/der-verschwundene-journalist-und-das-killerkommando/swr3/13728339/) rollt den Fall noch einmal auf.Der Podcast - eine Produktion von SWR3 und rbb24 Inforadio zusammen mit BosePark ProductionsDer Podcast gehört zu den Top-Podcasts in der ARD Audiothek und erzielte folgenübergreifend rund acht Millionen Streams. Jetzt startet die dritte Staffel von "Dark Matters - Geheimnisse der Geheimdienste" mit zehn Doppelfolgen. Bekanntere und unbekanntere Fälle dienen als Rampe, um tiefer einzusteigen in eine eigentlich verborgene Welt. Vertiefend gibt es pro Episode eine Interview-Folge, in der die beiden Terrorismusexperten Michael Götschenberg (RBB/ARD) und Holger Schmidt (SWR/ARD) Erfolge und Probleme einordnen und Hintergründe geben. Moderiert werden alle Folgen von Eva-Maria Lemke. Der Podcast ist eine Produktion von SWR3 und rbb24 Inforadio zusammen mit BosePark Productions.Abrufbar in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt.