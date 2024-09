Hannover (www.anleihencheck.de) - Die US-Geldpolitiker haben am aktuellen Rand stärker auf die Finanzmärkte gehört - und damit nicht auf die Mehrzahl der Ökonomen, so die Analysten der Nord LB.Das Leitzinsniveau in den Vereinigten Staaten sei in der Tat um beachtliche 50bp gesenkt worden. Jerome Powell habe also bei der Einleitung der Zinswende in den USA den großen Schritt gewagt. Folglich notiere die FED Funds Target Rate nun in der Spanne von 4,75% bis 5,00%. Die jüngsten Zahlen zur Entwicklung der Konsumentenpreise und der Einzelhandelsumsätze hätten eher nicht in diese Richtung gedeutet. In diesem Kontext sei allerdings zu betonen, dass die Geldpolitik der FED zuletzt ziemlich restriktiv ausgerichtet gewesen sei. ...

