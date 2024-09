Chart des Tages - COTTON (19.09.2024)

Die Baumwollfutures an der ICE (COTTON) erholten sich nach dem gestrigen starken Abverkauf von 70 - auf fast 72 - da die US-Hurrikanmeteorologen einen neuen potenziellen Sturm in der Karibik beobachten. Zurzeit beeinträchtigen Überschwemmungen und starke Regenfälle das Angebot in den wichtigen Baumwollstaaten wie Mississippi und Oklahoma, was möglicherweise zu einer weiteren Produktionskürzung im Oktoberbericht des USDA WASDE führen wird.

Die atlantische Hurrikansaison hat die Hälfte ihrer Laufzeit hinter sich und weist keine außergewöhnliche Anzahl von Stürmen auf (bisher 7), doch die Zahl der Hurrikane liegt über dem Durchschnitt (bisher 4). Die Wetterexperten haben sich jedoch dem Golf von Mexiko zugewandt, wo sich nach Angaben des Nationalen Hurrikan-Zentrums ein Tiefdruckgebiet........

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.