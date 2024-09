Bund Future - Zinssenkungen hinterlassen Spuren

Die Europäische Zentralbank hat vergangene Woche zum zweiten Mal in diesem Jahr den Leitzins gesenkt. Zahlreiche Experten rechnen damit, dass mittelfristig weitere Senkungen folgen werden. Beim Euro-Bund-Future führte die Zinswende in der Eurozone bereits zu einem signifikanten Kursanstieg.

Der Euro-Bund-Future ist ein Terminkontrakt, der sich auf eine fiktive, langfristige Bundesanleihe bezieht, die mit einem Kupon von sechs Prozent und einer Laufzeit von 10 Jahren ausgestattet ist. Ein Anstieg des Terminkontrakts bedeutet somit einen Rückgang der Rendite und umgekehrt. Anleger, die mit einem weiteren Rückgang der langfristigen Renditen rechnen, müssen daher auf einen Anstieg des Euro-Bund-Futures setzen und umgekehrt.

Eine anhaltend schwache Konjunktur in der Eurozone könnte die Notenbänker unter Druck setzen, weitere Zinssenkungen zu beschließen. Das Inflationsziel von zwei Prozent ist immerhin noch nicht erreicht. "Die Geldpolitik bleibe so lange restriktiv, bis das Zwei-Prozent-Inflationsziel erreicht sei. Haben Sie daran keinen Zweifel", erklärte EZB-Chefin Christine Lagarde auf der Pressekonferenz nach der Notenbanksitzung im Juni. Die US-Notenbank hat den Leitzins gestern jedoch um 50 Basispunkte gesenkt. Auch hier werden in den kommenden Monaten weitere Senkungen erwartet. Dies könnte die EZB zusätzlich unter Druck setzen, die Zinszügel weiter zu lockern.

Die Zinsstrukturkurve in Deutschland ist noch leicht invers. Das heißt: Die Renditen kurzfristiger Staatspapiere sind höher als die Renditen langfristiger Staatspapiere. Eine weitere Senkung des Leitzinses könnte somit auf kurzlaufende Papiere eine stärkere Wirkung haben als beispielsweise auf 10-jährige Bundesanleihen. Ein Rückgang des Euro Bund Future und ein damit zusammenhängender Anstieg der 10-jährigen Rendite ist somit nicht ausgeschlossen.

Chart: Euro Bund Future

Widerstandsmarken: 135,90/138,80 Punkten

Unterstützungsmarken: 131,90/133,05 Punkten

Der Euro Bund Future befindet sich seit Ende 2022 in einem Seitwärtstrend zwischen 127 und 140,6 Punkten. Von Ende 2023 bis Ende Mai diesen Jahres gab der Future von 138,8 bis 129 Punkte nach. Anfang Juni drehte der Kurs nach oben. Mitte des Monats gelang der Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend und der Anstieg auf 133,25 Punkte. Nach einer kurzfristigen Konsolidierung Ende Juni/Anfang Juli nahm der Bund Future den Aufwärtstrend wieder auf und stieg Anfang August auf 135,90 Punkte. Seither hat das Aufwärtsmomentum deutlich nachgelassen. Vielmehr testete der Future-Kurs Anfang September die Kreuzunterstützung bei 133,25 Punkte. Dieses Level ist nun die Unterstützungsmarke. Auf der Oberseite befindet sich bei 135,90 Punkten eine Widerstandsmarke. Der Ausbruch aus der 133,25/135,90 Punkterange dürfte den weiteren Trend bestimmen. Bei einem Ausbruch über 135,90 Punkte eröffnet sich weiteres Potenzial bis 138,80 Punkte. Kippt der Bund Future unter 133,25 Punkte droht ein Rücksetzer bis 131,90 Punkte.

Bund Future in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 05.12.2022-19.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Bund Future in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 20.09.2019 - 19.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Turbo Open End Optionsscheine bieten Anlegern die Möglichkeit überdurchschnittlich an der Kursentwicklung des Euro Bund Futures zu partizipieren. Allerdings drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Basiswert die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Turbo Open End Long auf den Euro Bund Future für eine Spekulation auf sinkende Renditen

Turbo Open End Short auf den Euro Bund Future für eine Spekulation auf steigende Renditen

