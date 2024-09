Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) -Sheaffer hat seine neue Kollektion mit dem Namen Sheaffer Coffee Edition (https://sheaffer.com/collections/coffee?utm_source=IndiaOps+PR&utm_medium=PR&utm_campaign=SH+Coffee+PR&utm_id=SH+Coffee+PR) auf den Markt gebracht und unterstreicht damit die Verbindung zwischen zwei altehrwürdigen Leidenschaften. Die 1913 von Walter A. Sheaffer gegründete Marke ist seither ein Synonym für Innovation und handwerkliche Qualität bei Schreibgeräten. Die neue Kollektion ist ein Versuch, auf die ewige Beziehung zwischen Schrift und Kaffee anzustoßen, eine Paarung, die seit Generationen die Kreativität inspiriert.Die Sheaffer Coffee Edition (https://sheaffer.com/collections/coffee?utm_source=IndiaOps+PR&utm_medium=PR&utm_campaign=SH+Coffee+PR&utm_id=SH+Coffee+PR) besteht aus zwei verschiedenen Schreibgeräte-Sets, die jeweils den Geist der Kaffeekultur verkörpern sollen. Der erste, der Sheaffer 100 Coffee Edition, bietet eine kräftige Farbpalette für alle, die eine starke Tasse Kaffee bevorzugen. Die zweite, die Sheaffer VFM Coffee Edition, bietet ein dezenteres Design für Liebhaber leichterer Brühen.Jedes Detail der Coffee Edition Kugelschreiber wurde sorgfältig ausgearbeitet, um die Essenz des Kaffees widerzuspiegeln. Die hochwertigen braunen Federn und das ombre Design des Körpers sind von den wirbelnden Mustern in einer Tasse Kaffee inspiriert. Darüber hinaus ist jeder Stift mit einem charakteristischen Motiv versehen, das einen persönlichen Ausdruck ermöglicht.Begleitet wird die Markteinführung von einer kreativen Neugestaltung der Produktverpackung, die die thematische Botschaft TheWriteKindOfCoffee enthält. Dieses neue Design verbessert das Erlebnis des Auspackens und verstärkt die Verbindung zwischen Schrift und Kaffee für die Verbraucher."Seit Jahren inspiriert Kaffee die Menschen zum Schreiben, und das wiederum hat uns dazu inspiriert, einen Sheaffer Coffee Edition (https://sheaffer.com/collections/coffee?utm_source=IndiaOps+PR&utm_medium=PR&utm_campaign=SH+Coffee+PR&utm_id=SH+Coffee+PR) Stift zu entwerfen, um diese unsterbliche Verbindung zu feiern. Diese sorgfältig gefertigte Kollektion ehrt den bleibenden Reiz des Analogen und setzt gleichzeitig auf Innovation. Die beiden Varianten, die von unterschiedlichen Kaffeeröstungen inspiriert sind, spiegeln unser Engagement für persönliche Vorlieben wider. Während wir weiterhin Grenzen verschieben, bleibt Sheaffers Erbe der Exzellenz unser Leitprinzip." - Nikhil Ranjan, Geschäftsführer, Sheaffer.Die Sheaffer Coffee Edition richtet sich nicht nur an Schreibgeräte-, sondern auch an Kaffeeliebhaber und bietet eine einzigartige Gelegenheit, diese beiden Leidenschaften miteinander zu verbinden. Da Schriftsteller bei ihren täglichen Ritualen nach Inspiration suchen, verspricht die Coffee Edition eine perfekte Mischung aus Funktionalität und Stil.Weitere Informationen finden Sie auf: Website (https://sheaffer.com/?utm_source=IndiaOps+PR&utm_medium=PR&utm_campaign=SH+Coffee+PR&utm_id=SH+Coffee+PR) | Instagram (https://www.instagram.com/sheafferpen/)Für weitere Informationen wenden Sie sich an: Herr Tim Williamsinfo@sheaffer.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2508474/Sheaffer_Coffee_Edition.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2508473/Sheaffer_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/einfuhrung-der-sheaffer-coffee-edition-die-die-verbindung-zwischen-schreiben-und-kaffee-enthullt-302253041.htmlOriginal-Content von: Sheaffer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176288/5868232