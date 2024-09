Krypto News: POPCAT steigt um 30 %, während STARS auf 1,4 Millionen Dollar explodiert

Lange haben Anleger darauf gewartet, dass der Bitcoin-Kurs aus seiner Seitwärtsbewegung ausbricht. Nun hat die US-Notenbank Federal Reserve den nötigen Impuls geliefert und mit einer Zinssenkung um 50 Basispunkte den Startschuss für einen Bullrun gegeben. Der Bitcoin-Kurs ist daraufhin auf über 62.000 Dollar gestiegen und das treibt auch den gesamten Markt wieder an. Die großen Gewinner sind dabei POPCAT, der eine Kurssteigerung von fast 30 % hinlegt und STARS, der schon im ICO durch die Decke geht.

POPCAT am Weg zur Milliarden Dollar Marke

POPCAT ist in den letzten Monaten immer wieder aufgefallen, da der Solana-basierte Meme Coin oft unter den Top Movern der 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zu finden war. Wenn der Bitcoin-Kurs gefallen ist, ist POPCAT umso stärker gefallen und wenn es für die digitale Leitwährung bergauf ging, war der Meme Coin oft unter den Top Gainern zu finden. Dasselbe zeigt sich auch heute wieder. Bitcoin legt um 4 % zu, während POPCAT um fast 30 % steigt.

(POPCAT Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Mit dem aktuellen Plus zeigt POPCAT, dass der Meme Coin auch während der "langweiligen Phase", die der Kryptomarkt hinter sich hat, nicht an Bedeutung verloren hat. Die Marktkapitalisierung ist inzwischen auf über 860 Millionen Dollar gestiegen, sodass der Coin schon in der kommenden Woche die Milliarden Dollar Marke knacken könnte.

Anleger, die hier früh investiert haben, konnten bereits lebensverändernde Renditen erzielen. Der Anstieg auf über 860 Millionen Dollar bedeutet aber auch, dass es ab hier schwierig wird, den Wert nochmal in kurzer Zeit zu vervielfachen, weshalb viele Investoren bereits auf Meme Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung ausweichen, wobei derzeit vor allem der neue Crypto Allstars ($STARS) in den Fokus der Investoren rückt.

Wird Crypto Allstars der nächste Popcat?

Meme Coins können innerhalb kürzester Zeit Kurssteigerungen von tausenden Prozent hinlegen. Vor allem, wenn man noch relativ früh einsteigt. Natürlich ist das Risiko sehr hoch, da eine solche Kursexplosion nicht der Regelfall ist, bei Crypto Allstars ($STARS) deutet aber einiges darauf hin, dass der Coin tatsächlich auch bald durch die Decke gehen könnte. Im Gegensatz zu POPCAT haben Anleger bei $STARS auch noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, da die $STARS-Token derzeit noch im Vorverkauf angeboten werden.

($STARS Initial Coin Offering - Quelle: Crypto Allstars Website)

Schon in der Vorverkaufsphase haben Anleger über 1,4 Millionen Dollar investiert, um die Token noch vor dem Listing an den Kryptobörsen zum günstigen Fixpreis zu kaufen. Das ist einer der Faktoren, die darauf hindeuten, dass der $STARS-Kurs nach dem Launch schnell durch die Decke gehen könnte. Die meisten Meme Coins erreichen während ihrer gesamten Laufbahn keine Bewertung von mehr als einer Million Dollar, während $STARS schon im Vorverkauf explodiert.

Der neue Coin überzeugt durch das bisher einzigartige MemeVault-Ökosystem. Dieses ermöglicht es erstmals, verschiedene Meme Coins unterschiedlicher Plattform auf einer einzigen Plattform zu staken. Dabei wird eine Rendite in $STARS-Token ausgezahlt, die umso höher ausfällt, je mehr $STARS man hält. Dieser Ansatz führt nicht nur dazu, dass die Nachfrage hoch ist, sondern auch dazu, dass Investoren langfristig hodln dürften, um die Staking-Rendite möglichst lange mitnehmen zu können.

Da das gesamte Konzept des neuen Coins so aufgebaut ist, dass es Anleger zum hodln animiert und Meme Coin Trader unterschiedlicher Blockchains anzieht, sind die besten Voraussetzungen gegeben, dass die Nachfrage das Angebot nach dem Listing an den Börsen schnell übersteigt, wodurch der Kurs innerhalb kürzester Zeit explodieren könnte. Analysten halten sogar einen Anstieg um das 20- bis 30-fache für möglich, was für größere Meme Coins wie POPCAT inzwischen schwer werden dürfte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.