Krypto Prognose: Bullisch! 90,88 Billionen US-Dollar für Krypto

In den letzten 24 Stunden steigen Bitcoin und Ethereum um rund 5 Prozent. Der breite Markt springt wieder an, geschuldet dem jüngsten Zinsentscheid der Federal Reserve. Denn mit dem großen Schritt hat die Federal Reserve den Erwartungen des Markts Genüge getan, der zunehmend eine Senkung des Leitzinses um 50 Basispunkte einpreiste.

Ferner sieht der Markt augenscheinlich keine Panik-Senkung der Federal Reserve, sondern weiterhin eine gute Chance, die sanfte Landung in der US-Volkswirtschaft zu bewerkstelligen. Damit könnte auch der Startschuss für den nächsten Liquiditätszyklus gefallen sein.

So könnte die folgende Metrik Hoffnung für alle Krypto-Bullen machen - denn 90,88 Billionen US-Dollar wirken doch denkbar bullisch, obgleich natürlich nur ein Bruchteil von diesem Kapital in Krypto fließen könnte.

Focus on what matters the most for Crypto: Global liquidity is climbing!



Liquidity surges to $90.88 billion after a 50 bps rate cut. https://t.co/RI5O1Lv46v - Leon Waidmann | Onchain Insights (@LeonWaidmann) September 18, 2024

Die Liquidität spielt eine entscheidende Rolle für die Entwicklung von Kryptowährungen, da sie das verfügbare Kapital im globalen Finanzsystem widerspiegelt. Wenn Zentralbanken die Zinssätze senken, erhöht sich die Geldmenge, was zu mehr verfügbaren Mitteln für Investitionen führt. Höhere Liquidität begünstigt den Kauf von risikoreicheren Vermögenswerten wie Kryptowährungen, da Investoren auf der Suche nach höheren Renditen sind.

Steigt die globale Liquidität, wie aktuell auf 90,88 Billionen US-Dollar, fließt mehr Kapital in den Kryptomarkt. Eine stabile oder steigende Liquidität unterstützt daher das Wachstum von Kryptowährungen. Ohne Liquidität gibt es erfahrungsgemäß keinen Bullenmarkt, sodass ein neuer Liquiditätszyklus Kryptowährungen wieder antreiben könnte.

Crypto All-Stars revolutioniert Staking - profitiert STARS vom neuen Bull-Run?

Die Kryptowelt befindet sich derzeit in einer Konsolidierungsphase, während Projekte wie Crypto All-Stars in den Vordergrund rücken Dieses Projekt will mit seiner Plattform MemeVault das Staking von Meme-Coins vereinfachen und zentralisieren. Im Fokus stehen dabei beliebte Coins wie Dogecoin, Shiba Inu und Pepe Coin, die übergreifend auf verschiedenen Blockchains gestakt werden können.

Das Alleinstellungsmerkmal von Crypto All-Stars ist die plattformübergreifende Integration unterschiedlicher Blockchains wie Ethereum, Solana und Binance Smart Chain. Dadurch ermöglicht das Projekt seinen Nutzern, ihre Meme-Coins unkompliziert auf einer zentralen Plattform zu staken, ohne auf separate Lösungen angewiesen zu sein. Im Presale konnte Crypto All-Stars bereits mehr als 1,3 Millionen US-Dollar einsammeln, was das wachsende Vertrauen der Investoren in das Potenzial dieser Plattform widerspiegelt.

Im Zentrum des Ökosystems steht der STARS-Token. Dieser fungiert als Belohnung für Nutzer, die ihre Meme-Coins in MemeVault staken. Die Besonderheit des STARS-Tokens liegt nicht nur in seiner Funktion als Belohnungsmechanismus, sondern auch in seinem Multiplikatoreffekt. Denn dieser ermöglicht es den Nutzern, ihre Renditen durch das Halten von STARS weiter zu steigern.

Zum Zeitpunkt des Starts unterstützt MemeVault elf verschiedene Meme-Coins. Die Nutzer können STARS direkt über die offizielle Website erwerben. Durch eine benutzerfreundliche Wallet-Integration können die Anleger Token einfach tauschen oder sogar mit Kreditkarte STARS erwerben.

Das Staking verspricht zudem attraktive Renditen von aktuell bis zu 1000 Prozent APY, was das Projekt besonders für risikofreudige Anleger anziehend macht. Crypto All-Stars verbindet damit Meme-Coins und Staking, was dem Markt aktuell augenscheinlich gefällt. In den nächsten 24 Stunden steigt der Preis das nächste Mal.

