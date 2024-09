JPMorgan Chase, eine der größten Banken der Welt, setzt ihre globale Expansionsstrategie fort und stärkt gleichzeitig ihre Position im Heimatmarkt. Das Finanzinstitut plant, bis 2027 über 500 neue Filialen zu eröffnen und 1.700 bestehende Standorte zu renovieren. Diese Initiative soll die Präsenz der Bank in allen 48 US-Bundesstaaten festigen und Möglichkeiten für Cross-Selling-Aktivitäten im Karten- und Autokreditsektor schaffen. Darüber hinaus treibt JPMorgan die Expansion seines digitalen Retail-Banking-Angebots in Europa voran und verstärkt seine Präsenz in China und Afrika.

Dividendenerhöhung und Finanzausblick

In einem Schritt zur Stärkung des Shareholder Value hat JPMorgan eine Erhöhung der Quartalsdividende um 8,7% auf 1,25 US-Dollar pro Aktie angekündigt. Diese Maßnahme folgt auf eine solide Bilanz und Rekordgewinne im vergangenen Jahr. Trotz positiver Entwicklungen warnt das Unternehmen vor möglichen Herausforderungen im kommenden Jahr, insbesondere im Hinblick auf das Nettozinseinkommen, das aufgrund erwarteter Zinssenkungen der Federal Reserve unter Druck geraten könnte.

