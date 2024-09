Berlin (ots) -"Wahlwatching Brandenburg - Wie geht es euch und wie geht's weiter?" - So heißt das Spezial des rbb/ARD-Dialogformats "Politik & wir" am Wahlabend. Am 22. September ab 20.15 Uhr streamt der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) live mit der Twitch-Community. Host Leonie Schwarzer wird gemeinsam mit dem Politikwissenschaftler Dr. Christoph Nguyen von der Freien Universität Berlin sowie Melanie Stein, Gründerin und Geschäftsführerin der gemeinnützigen Initiative "Wir sind der Osten", die Ergebnisse der Landtagswahl diskutieren und einordnen. Wie immer bei "Politik & wir" kann die Community mitreden: per Chat oder Video-Liveschalte."Politik & wir - Der Community Talk" ist das erste politische Talkformat des rbb auf Twitch und ist zu Beginn dieses Jahres im ARD-Kanal der Streamingplattform gestartet. Nutzerinnen und Nutzer können in dem Format zwei Stunden lang mit den Gästen des Streams in den direkten Austausch zu politisch aktuellen und relevanten Themen gehen und mit ihnen über Lösungsansätze diskutieren - diesen Sonntag live zum Thema Landtagswahl in Brandenburg.Zwei Tage später, am Dienstag, den 24. September, beginnt der rbb mit "Politik & wir" das nächste Experiment und bringt die Twitch-Community mit den rbb-Fernseh-Zuschauenden zusammen: Erstmals wird parallel live auf beiden Kanälen gestreamt.Pressekontakt:rbb Presse und InformationAnne Carmerpresse@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5868296