Neue Kupfer- und Goldzonen, die im Rahmen des jüngsten Bohrprogramms identifiziert wurden, erweitern das Ressourcenpotenzial in östlicher und westlicher Richtung sowie in der Tiefe innerhalb des Eisensteinkorridors bei Bluebird

- Weitere mächtige, hochgradige Kupfer- und Goldzonen, einschließlich Silber, wurden im Rahmen des jüngsten RC-Bohrprogramms bei der Entdeckung Bluebird innerhalb des zu 100 % im Besitz von Tennant Minerals befindlichen Barkly-Projekts im Northern Territory durchschnitten.

- Die jüngsten Ergebnisse weisen neue hochgradige Abschnitte im Westen und neigungsabwärts von früheren Bohrungen auf, was das Potenzial für eine Fortsetzung der hochgradigen Mineralisierung in Richtung Westen innerhalb des regionalen Gravitationskorridors für Eisenstein bestätigt und erweitert. Zu den Ergebnissen gehören:

- Eine 5 m mächtige Goldzone mit einem Gehalt von 8,3 g/t Au, 2,0 % Cu, 9,8 g/t Ag, 0,27 % Bi in BBRC0040

- mit Gehalten von bis zu 22,7 g/t Au, 1,6 % Cu, 41,4 g/t Ag, 0,51 % Bi ab 233 m,

- in einer Gesamtzone von 14 m mit 4,0 % CuÄq* (0,8 % Cu, 3,0 g/t Au, 3,6 g/t Ag, 0,1 % Bi)

- 18 m mit 1,3 % CuÄq* (1,1 % Cu, 0,22 g/t Au) ab 260 m in BBRC0044

- einschließlich 8 m mit 2,7 % CuÄq* (2,1 % Cu, 0,48 g/t Au) ab 260 m

- 3 m mit 4.0% CuÄq* (3.7 % Cu, 0,19 g/t Au, 3,4 g/t Ag) ab 342 m in BBRC0041

- Eine neue gut mineralisierte Zone mit Kupfer-Gold-Mineralisierung wurde bei Bluebird East identifiziert, die sich mit zunehmender Tiefe verdickt und ein erhebliches Expansionspotenzial aufweist. Zu den Ergebnissen gehören:

- 28 m mit 2,1 % CuÄq* (1,6 % Cu, 0,5 g/t Au, 2,4 g/t Ag) ab 146 m Tiefe in BBRC0034

- einschließlich 16 m mit 3,2 % CuÄq* (2,5 % Cu, 0,62 g/t Au, 2,7 g/t Ag) ab 158 m

- einschließlich 2 m mit 7,9 % Cu, 0,85 g/t Au, 7,8 g/t Ag ab 158 m

- 15 m mit 1,0 % CuÄq* (0,74 % Cu, 0,09 g/t Au, 0,1 % Bi) ab 166 m in BBRC0047

- 41 m mit 0,57 % CuÄq* (0,44 % Cu, 0,08 g/t Au) ab 156 m in BBRC0046

- Bis zu vier große, hochgradige Kupfer-Gold-Linsen - jede bis zu 300 m lang und 200 m tief - wurden bei der aktualisierten Interpretation der Mineralisierung auf Bluebird identifiziert. Die Linsen kommen innerhalb des in Ost-West-Richtung verlaufenden Eisenstein-Wirtskorridors vor, der nach Osten und Westen abfallend zur zuvor definierten Mineralisierung hin vollständig offen ist (siehe Abbildungen 1 und 2).

- Die Ergebnisse einer Reihe von Step-out-RC-Bohrlöchern innerhalb des 2,5 km langen Streichens des Bluebird-Perseverance-Trends, der Teil eines 5 km langen Gravitationskorridors (Eisenstein) über das gesamte Barkly-Projekt ist, stehen noch aus. Die Ergebnisse dieser Bohrlöcher werden in die laufenden detaillierten Gravitations-, Bohrlochgeochemie- (mit Schneckenbohrern) und Luftkern-Bohrprogramme integriert, um neue vorrangige Ziele für Wiederholungen auf Bluebird innerhalb dieser Zone zu definieren.

*Siehe Anhang 2 für die Berechnung des Kupferäquivalents (CuÄq).

Der CEO von Tennant Minerals, Vincent Algar, erklärte:

"Die neuesten Untersuchungsergebnisse, die wir von Bluebird erhalten haben, haben nicht nur die hohen Gold- und Kupfergehalte aus früheren Bohrprogrammen bestätigt, sondern auch die mineralisierten Zonen östlich und neigungsabwärts westlich der früheren Bohrungen erweitert.

Eines der vielversprechendsten Ergebnisse des Programms war die Identifizierung von bis zu vier großen, hochgradigen kupfer-/goldmineralisierten Linsen innerhalb des in Ost-West-Richtung verlaufenden Eisenstein-Wirtsgesteins auf Bluebird, die nach Osten und Westen hin vollständig offen sind, wie in den Abbildungen 1 und 2 zu sehen ist.

Neue Abschnitte, die mit der Wirtsgesteinslithologie in Verbindung stehen, haben die Mineralisierung in der Tiefe und nach Westen hin neigungsabwärts erweitert, mit Goldgehalten von bis zu 22,7 g/t in BBRC0040 und guten Mächtigkeiten von mit Gold durchsetztem Kupfer, wie z. B. die 8 m mit 2,1 % Kupfer und 0,5 g/t Gold, die in BBRC0044 durchschnitten wurden.

Die neuen Bohrungen haben auch eine neue Zone im Hangenden mit einer mächtigen, starken Mineralisierung identifiziert, die sich in den Abschnitten BBRC0034 und BBRC0047 nach Osten und in die Tiefe fortsetzt. Diese neue Zone wurde weiter östlich und in der Tiefe innerhalb des Wirts-Eisensteinkorridors noch nicht getestet.

Die ausgeprägte Kupfer-Gold-Bismut-Hämatit-Mineralisierung von Bluebird deutet schon lange darauf hin, dass sie Teil eines viel größeren Systems ist. Der mehr als 5 km lange Gravitationskorridor innerhalb des Barkly-Pachtgebiets umfasst mehrere Wiederholungen der geophysikalischen Signatur von Bluebird, und es werden weitere Arbeiten durchgeführt, um Ziele für neue Entdeckungen zu definieren und zu testen.

Die jüngsten Ergebnisse bestärken uns in unserer Zuversicht, im Rahmen des Barkly-Projekts wirtschaftliche Kupfer-Gold-Ressourcen zu definieren, und stehen im Einklang mit unserem Ziel, ein wichtiger Akteur im wiederbelebten Tennant Creek Mineralfeld zu werden, in dem bereits 5,5 Mio. Unzen Gold und 700.000 Tonnen Kupfer gefördert wurden."

Bild 1: Test mit dem Topdrill RC-Bohrgerät bei Bluebird (BBRC0029)

Abbildung 1: Längsansicht der 3D-Modelle der Cu-Au-Mineralisierung auf Bluebird mit den neuesten bedeutenden Abschnitten, die die Zone nach Osten, Westen und in Fallrichtung erweitern

Abbildung 2: Draufsicht mit den Bohrlochstandorten und dem aktuellen Mineralisierungsmodell Bluebird innerhalb des 2,5 km langen Bluebird-Perseverance-Korridors und dem Gravitationsmodell (Eisenstein)

19. September 2024 / IRW-Press / Tennant Minerals Ltd (ASX: TMS) freut sich, neue Untersuchungsergebnisse und Interpretationen aus dem laufenden Reverse-Circulation-Bohrprogramm (RC) bei der Kupfer-Gold-Entdeckung Bluebird auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Barkly im Northern Territory bekannt zu geben.

Bluebird befindet sich am östlichen Rand des Tennant Creek Mineralfeldes, das von 1934 bis 2005 mehr als 5,5 Mio. Unzen Gold und 700.000 Tonnen Kupfer produzierte1.

Das jüngste Bohrprogramm war darauf ausgelegt, auf dem bisherigen Erfolg des Unternehmens bei Bluebird aufzubauen und Zonen mit einer signifikanten Kupfer- und Goldmineralisierung über eine Streichlänge von 500 m und bis in eine Tiefe von mehr als 300 m abzugrenzen. Entscheidend ist, dass die Mineralisierung bei Bluebird nach Osten, Westen und in der Tiefe offen bleibt (siehe Längsansicht, Abbildung 1, Plan der Bohrstandorte auf dem Gravitationsmodell, Abbildung 2 und Querschnitt, Abbildung 3).

Die jüngste Bohrphase umfasste 22 RC-Bohrlöcher auf 6.241 m und erprobte die östlichen und westlichen Ausläufer der bekannten hochgradigen Kupfer-Gold-Mineralisierung (Abbildung 1). Die Bohrungen umfassten auch die erste Phase neuer Step-out-Bohrungen innerhalb des 2,5 km langen Bluebird-Perseverance-Eisensteinkorridors (siehe Gravitationsinversion und Bohrstandorte, Abbildung 4).

Die Ergebnisse enthielten weitere hochgradige Kupfer-, Gold-, Bismut- und Silberabschnitte westlich und neigungsabwärts von früheren Bohrungen, was das Potenzial für weitere Mineralisierungszonen bestätigt und erweitert, die sich innerhalb des gravitationsdefinierten Eisensteinkorridors nach Westen erstrecken (Abbildungen 1 und 2). Die Ergebnisse umfassten:

- 14 m mit 4,0 % CuÄq* (0,8 % Cu, 3,0 g/t Au, 3,6 g/t Ag, 0,1 % Bi) ab 233 m in BBRC0040

einschließlich 5 m mit 10,6 % CuÄq* (2,0 % Cu, 8,3 g/t Au, 9,8 g/t Ag, 0,27 % Bi) ab 233 m

einschließlich 1 m mit 1,6 % Cu, 22,7 g/t Au, 41,4 g/t Ag, 0,51 % Bi ab 233 m

- 18 m mit 1,3 % CuÄq* (1,1 % Cu, 0,22 g/t Au) ab 260 m in BBRC0044

einschließlich 8 m mit 2,7 % CuÄq* (2,1 % Cu, 0,48 g/t Au) ab 260 m

- 3 m mit 4,0 % CuÄq* (3,7 % Cu, 0,19 g/t Au, 3,4 g/t Ag) ab 342 m in BBRC0041

Die Bohrergebnisse identifizierten auch eine neue, oberflächennahe Zone mit Kupfer- und Goldmineralisierung, die sich östlich und unterhalb der zuvor identifizierten mineralisierten Zone befindet und ein erhebliches Erweiterungspotenzial für die Lagerstätte Bluebird eröffnet (Abbildung 1 und 3). Zu den neuen Abschnitten aus dieser Zone gehören:

- 28 m mit 2,1 % CuÄq* (1,6 % Cu, 0,5 g/t Au, 2,4 g/t Ag) ab 146 m Tiefe in BBRC0034

einschließlich 16 m mit 3,2 % CuÄq* (2,5 % Cu, 0,62 g/t Au, 2,7 g/t Ag) ab 158 m

einschließlich 2 m mit 7,9 % Cu, 0,85 g/t Au, 7,8 g/t Ag ab 158 m

- 15 m mit 1,0 % CuÄq* (0,74 % Cu, 0,09 g/t Au, 0,1 % Bi) ab 166 m in BBRC0047

- 41 m mit 0,57 % CuÄq* (0,44 % Cu, 0,08 g/t Au) ab 156 m in BBRC0046

Die Bohrungen testeten die unmittelbaren Erweiterungen der hochgradigen Kupfer- und Bonanza-Goldzonen, die in alle Richtungen offen sind, wobei die Ergebnisse auf den zahlreichen früheren außergewöhnlichen Kupfer- und Goldabschnitten aufbauen, die das Unternehmen bei Bluebird erzielt hat, darunter:

- 14,1 m mit 7,6 % Cu, 2,4 g/t Au ab 90,64 m Tiefe einschl. 2,6 m mit 18,8 % Cu, 12,3 g/t Au2 in Bohrloch BBDD0042,

- 17,95 m mit 11,1 g/t Au, 2,7 % Cu ab 131 m Tiefe einschl. 5,1 m mit 38,6 Au %, 6,1 % Cu3 in Bohrloch BBDD0026,

- 61,8 m mit 2,3 % Cu, 0,4 g/t Au ab 149,2 m Tiefe einschl. 6,8 m mit 17 % Cu, 0,5 g/t Au4 in Bohrloch BBDD0045,

- 30,5 m mit 6,2 % Cu, 6,8 g/t Au ab 153,6 m Tiefe einschl. 17,8 m mit 5,2 % Cu, 11,5 g/t Au5 in Bohrloch BBDD0018,

- 63 m mit 2,1 % Cu, 4,6 g/t Au ab 153 m Tiefe einschl. 27,55 m mit 3,6 % Cu, 10,0 g/t Au6 in Bohrloch BBDD0012, und

- 24 m mit 0,66 % Cu, 11,8 g/t Au ab 161 m Tiefe einschl. 5,7 m mit 0,74 % Cu, 49,3 g/t Au7 in Bohrloch BBDD0021.

Neue Interpretationen der Mineralisierung bei Bluebird zeigen bis zu vier große, separate, hochgradig kupfer- und goldmineralisierte Linsen (150-300 m lang und 100-200 m tief), die innerhalb des in Ost-West-Richtung verlaufenden Eisenstein-Wirtskorridors vorkommen, der sich über den gesamten, 2,5 km langen Streichenkorridor Bluebird-Perseverance erstreckt (Abbildung 1 und 4). Die hochgradige Kupfer- und Goldmineralisierung ist nach Osten und Westen neigungsabwärts innerhalb dieses Korridors weiterhin vollständig offen (siehe Abbildung 1 und Gravitationsmodell, Abbildung 2).

Der 2,5 km lange Bluebird-Perseverance-Korridor (Abbildung 4) ist Teil einer über 5 km langen Zone mit hohen Gravitationswerten, die sich über das gesamte Barkly-Konzessionsgebiet erstreckt. Weitere detaillierte Gravitationsvermessungen, Infill-Bohrungen mit Schneckenbohrern und Luftkernbohrungen sind im Gange, um die zahlreichen Ziele für Wiederholungen auf Bluebird innerhalb dieser 5 km langen Zone besser zu definieren.

Nach Erhalt werden die Ergebnisse einer Reihe von Step-out-RC-Bohrlöchern außerhalb der bekannten Bluebird-Mineralisierung, aber innerhalb des Bluebird-Perseverance-Korridors in die Ergebnisse der derzeit laufenden regionalen detaillierten Gravitations- und Schneckenbohrungs- und Luftkern-Bohrprogramme integriert, um die Bohrziele für die Entdeckung der nächsten hochgradigen Bluebird-ähnlichen Lagerstätte zu verfeinern.

Eine Zusammenfassung der bedeutenden Bohrabschnitte, die bisher bei den jüngsten Bohrungen erzielt wurden, ist in Tabelle 1 unten aufgeführt.

Bohrloch ID Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) CuÄq % Cu (%) Au (g/t) Ag (g/t) Bi (%) Co (g/t) Fe (%) Cut-off Cu (%) BBRC0028 105 108 3 1,1 0,52 0,27 0,4 0,18 110 19 0,3% Cu BBRC0028 159 162 3 1,54 0,93 0,35 1,3 0,15 96 30 0,3% Cu BBRC0028 174 182 8 0,68 0,58 0,06 0,7 0,01 86 17 0,3% Cu BBRC0029 68 82 14 0,45 0,25 0,12 0,2 0,02 230 16 0,3% Cu BBRC0030 144 161 17 0,91 0,64 0,09 0,5 0,12 14 25 0,3% Cu BBRC0033 108 110 2 1,6 0,06 1,55 0,3 0,01 207 34 0,5g/t Au BBRC0033 138 141 3 0,86 0,31 0,03 0,1 0,33 69 14 0,3% Cu BBRC0034 146 174 28 2,1 1,56 0,50 2,4 0,02 165 24 0,3% Cu einschl. 146 150 4 1,6 0,66 0,87 4,5 0,02 71 15 0,3% Cu & einschl. 158 174 16 3,2 2,48 0,62 2,7 0,02 151 27 1,0% Cu einschl. 158 160 2 9,0 7,89 0,85 7,8 0,05 369 24 0,3% Cu BBRC0035 160 168 8 0,73 0,36 0,31 0,2 0,02 112 13 0,5 g/t Au BBRC0035 202 208 6 1,0 0,14 0,67 12,7 0,02 92 15 0,3% Cu BBRC0037 272 275 3 3,2 2,90 0,22 0,9 0,01 100 11 0,3% Cu BBRC0038 199 207 8 0,85 0,77 0,01 0,5 0,03 16 28 0,3% Cu BBRC0040 233 247 14 4,0 0,84 3,0 3,6 0,10 94 13 0,3% Cu einschl. 233 238 5 10,6 2,0 8,3 9,8 0,27 179 23 1,0% Cu einschl. 233 234 1 - 1,57 22,72 41,4 0,51 180 20 N/A BBRC0041 342 345 3 4,0 3,71 0,19 3,4 0,03 85 9 0,3% Cu BBRC0042 133 138 5 0,52 0,47 0,03 0,2 0,01 33 31 0,3% Cu BBRC0044 260 278 18 1,3 1,06 0,22 0,6 0,01 126 22 0,3% Cu einschl. 260 268 8 2,7 2,12 0,48 1,1 0,02 176 26 0,3% Cu BBRC0046 156 197 41 0,57 0,44 0,08 1,0 0,02 107 11 0,3% Cu einschl. 156 161 5 1,0 0,70 0,14 0,4 0,09 111 14 0,3% Cu & einschl. 173 176 3 1,5 1,11 0,25 2,5 0,03 131 13 0,3% Cu & einschl. 182 184 2 2,1 1,65 0,34 5,5 0,01 106 13 0,3% Cu & einschl. 192 197 5 1,3 1,18 0,08 0,9 0,02 193 17 0,3% Cu BBRC0047 166 181 15 1,0 0,74 0,09 0,6 0,10 12 22 0,3% Cu

Tabelle 1 - Bedeutende Abschnitte der Bohrungen im Rahmen des Bohrprogramms Juni-Juli 2024.

Die Details der Bohrlöcher sind in Anhang 1 aufgeführt. Die Berechnungen des Kupferäquivalents sind in Anhang 2 aufgeführt.

JORC-Angaben für das Bohrprogramm und das Projekt sind in Anhang 3 - JORC 2012 Tabelle 1 - beigefügt.

Abbildung 3: Querschnitt 448.500 m Ost, der eine mächtige Kupfer-Gold-Zone im Hangenden zeigt, die in der Tiefe offen ist

Bohrziel Perseverance

Dem Unternehmen ist es gelungen, von der Regierung des Northern Territory eine Förderung ("Resourcing the Territory") von bis zu 50 % der Kosten für ein tiefes Diamantbohrloch zu erhalten, in dem die ausgedehnte geophysikalische Zielzone im Einfallen westlich der historischen Goldmine Perseverance, 1,5 km westlich von Bluebird, getestet werden soll. Frühere Bohrungen bei Perseverance ergaben hochgradige Goldergebnisse von bis zu 3 m mit 50 g/t Au8 ab 42 m Tiefe in Bohrloch PERC015 und 3 m mit 43,2 g/t Au8 ab 72 m Tiefe in Bohrloch PERC001 (siehe Standort, Abbildung 4 unten).

Die Gravitationsanomalie mit der höchsten Intensität (Eisenstein) und die damit zusammenfallende umgekehrte magnetische Anomalie treten westlich von Perseverance auf. Die kofinanzierten Bohrungen werden auf den Schnittpunkt der mineralisierten Verwerfungszone Perseverance mit dem Eisenstein abzielen (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Draufsicht mit allen Bohrungen auf dem Gravitations-/Eisenstein-Inversionsmodell im Bluebird-Perseverance-Korridor

Neue Gravitationsuntersuchungen und geophysikalische Dateninterpretationen, die derzeit durchgeführt werden

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Kombination aus detaillierter Gravitations-, Magnetik- und induzierter Polarisations- (IP) Resistivitätsmessung, die bisher bei Bluebird erfolgreich war, ein Schlüsselelement des Modells für die weitere Entdeckung von Bluebird-ähnlichen Vorkommen im größeren Barkly-Projekt ist. Ein Programm mit weiteren detaillierten Gravitationsvermessungen und magnetischen und IP-Neuaufbereitungen und -Modellierungen ist im Gange, um hochauflösende Daten und Modelle für die Identifizierung von Bohrzielen innerhalb des mehr als 5 km langen Gravitationskorridors auf dem Barkly-Projekt zu generieren.

Über die Kupfer-Gold-Entdeckung Bluebird

Die bei Bluebird durchteufte Mineralisierung ist typisch für die hochgradigen Kupfer- und Golderzkörper im Tennant Creek Mineral Field (siehe Abbildung 5 unten), wie etwa die Kupfer-Gold-Lagerstätte Peko, aus der in der Vergangenheit 3,7 Mio. Tonnen mit 4 % Cu und 3,5 g/t Au gefördert wurden1. Die hochgradige Mineralisierung, die rund 80 m unterhalb der Oberfläche erschlossen wurde, steht in Zusammenhang mit einer intensiven Hämatitalterierung und Brekzierung mit Quarzgängen innerhalb eines Mantels aus Chloritalterierung und variabler Hämatitausprägung.

Die oberen Anteile der mineralisierten Zonen beinhalten sekundären Malachit (Kupferkarbonat) sowie natives Kupfer, das in der Tiefe in eine primäre Sulfidmineralisierung mit Chalkosin, Bornit und Kupferkies übergeht (z. B. die massive Kupferkieszone in Bohrloch BBDD00185).

Die metallurgischen Untersuchungen wurden abgeschlossen und bestätigen eine Eignung der Mineralisierung auf Bluebird für eine standardmäßige Kupferflotation, aus der Kupfer- und Goldkonzentrate hervorgehen sollen, die mit den im Handel erhältlichen Produkten vergleichbar sind9. Weitere Arbeiten zur Optimierung der Goldausbeute sind im Gange, dazu zählen auch Testarbeiten zur Schwerkraftkonzentration und zur Zyanidlaugung des Flotationsabgangs. Das Unternehmen wird außerdem Optionen zur Gewinnung anderer kritischer Elemente (einschließlich Kobalt, Bismut und Silber) aus der Mineralisierung bei Bluebird sondieren.

Abbildung 5: Lage des Barkly-Projekts und der wichtigsten historischen Minen im Tennant-Creek-Mineralfeld

Quellen

1 Portergeo.com.au. Tennant Creek - Gecko, Warrego, White Devil, Nobles Nob, Juno, Peko, Argo.

2 04/12/2023. Tennant Minerals (ASX.TMS): "Exceptional Copper and Gold Results from Bluebird Eastern Extension".

3 19/07/2023. Tennant Minerals (ASX.TMS): "Drilling Doubles Strike Length of Bluebird Cu-Au Discovery".

4 12/02/2024. Tennant Minerals (ASX.TMS): "Exceptional 61.8m @ 2.3% Copper Intersection at Bluebird".

5 08/02/2023. Tennant Minerals (ASX.TMS): "Spectacular Bluebird Drill-Hit 30.5m @ 6.2% Cu, 6.8 g/t Au".

6 17/08/2022.Tennant Minerals (ASX.TMS): "Bonanza mailto:63m@2.1%25 Copper and 4.6 g/t Gold Intersection at Bluebird".

7 07/03/2023. Tennant Minerals (ASX.TMS): "Bonanza Bluebird Gold Results Including 5.7m @ 49.3 g/t Au".

8 NTGS Report ID 1532559938 - Meteoric Resources, MLC57-MLC217-224_2015_GA

9 26/03/2024. Tennant Minerals (ASX.TMS): "Bluebird Metallurgy Delivers 23% Cu, 1.5g/t Au Concentrate".

Vom Board of Directors zur Veröffentlichung freigegeben.

***ENDE***

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76884Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76884&tr=1



