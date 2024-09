Die Airbus-Aktie verzeichnet am Donnerstag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Mit einem Kursanstieg von über 3 Prozent zählt das Wertpapier zu den Spitzenreitern des Tages. Der aktuelle Kurs von 132,94 Euro spiegelt das wachsende Vertrauen der Investoren in den europäischen Luftfahrtkonzern wider. Dieser Aufschwung folgt auf eine Phase der Konsolidierung und markiert möglicherweise den Beginn einer neuen Aufwärtsbewegung.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Experten zeigen sich optimistisch für die Zukunft der Airbus-Aktie. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 162,67 Euro sehen Analysten noch erhebliches Wachstumspotenzial. Trotz der jüngsten Kurssteigerung liegt die Aktie noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 172,82 Euro. Die für 2024 prognostizierte Dividendenerhöhung auf 2,20 Euro je Aktie könnte zusätzlich [...]

