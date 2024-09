VTAMA Creme ist eine neuartige nichtsteroidale, topische Therapie, die zur Behandlung von Plaque-Psoriasis bei Erwachsenen zugelassen ist und derzeit von der FDA für eine Indikationserweiterung auf atopische Dermatitis geprüft wird

Mit der geplanten Übernahme werden die internationalen dermatologischen Kapazitäten von Organon auf die USA erweitert

Organon (NYSE: OGN) ein globales Gesundheitsunternehmen mit dem Anspruch, die Gesundheit von Frauen in jeder Lebensphase zu verbessern und Dermavant Sciences Ltd. haben eine endgültige Vereinbarung unterzeichnet, nach der Dermavant ein Unternehmen von Roivant (NASDAQ: ROIV) mit Schwerpunkt auf der Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapeutika in der Immundermatologie von Organon übernommen wird.

Das neuartige Produkt von Dermavant, VTAMA® (Tapinarof) Creme, 1 %, zur topischen Behandlung von leichter, mittelschwerer und schwerer Plaque-Psoriasis bei Erwachsenen, hat im Mai 2022 die Marktzulassung durch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) erhalten. VTAMA Creme ist ein steroidfreies, topisches Mittel, das einmal täglich auf die betroffenen Stellen aufgetragen wird. Auf dem Produkt befinden sich keine Sicherheitshinweise, Warnungen oder Informationen zu Einschränkungen bei Ort, Anwendungsdauer oder Region auf der Körperoberfläche. Derzeit überprüft die FDA einen ergänzenden Zulassungsantrag (sNDA) für VTAMA Creme als mögliche Behandlungsoption für die atopische Dermatitis (AD) bei Erwachsenen und Kindern ab zwei Jahren. Der PDUFA (Prescription Drug User Fee Act) wird für das vierte Quartal des Kalenderjahres 2024 erwartet.

Psoriasis ist eine verbreitete chronisch-entzündliche Hauterkrankung, von der mehr als 8 Millionen Amerikaner im Alter von 20 Jahren oder älter1 sowie 125 Millionen Menschen weltweit2 betroffen sind. Atopische Dermatitis gehört zu den häufigsten entzündlichen Hauterkrankungen, an der etwa 16,5 Millionen Erwachsene und mehr als 9,6 Millionen Kinder in den USA leiden.3 In der Gruppe der Erwachsenen sind Frauen überproportional häufig betroffen.4 Psoriasis hat erhebliche Auswirkungen auf die Lebensqualität.5 Für Frauen ist die atopische Dermatitis mit einer höheren Krankheitslast6 verbunden als für Männer.

"Wir freuen uns darauf, die effektive dermatologische Vertriebs- und Außendienststruktur von Dermavant in den USA mit den Marktzugangskapazitäten, der regulatorischen Expertise und der globalen kommerziellen Reichweite von Organon zusammenzuführen. Der Zusammenschluss unserer Unternehmen wird uns ermöglichen, VTAMA Creme eine patientenorientierte dermatologische Innovation auf den Markt zu bringen und dadurch Millionen von Menschen, die mit Plaque-Psoriasis oder bei Zulassung dieser Indikation atopischer Dermatitis leben müssen, eine wirksame, gut verträgliche nichtsteroidale Behandlungsoption bereitzustellen", erklärt Kevin Ali, Chief Executive Officer bei Organon. "Mit der Übernahme wird Organon sein Ziel verwirklichen, die Gesundheit von Frauen in allen Lebensphasen zu verbessern durch Investitionen in die Behandlung von Krankheiten, die Frauen auf besondere Weise betreffen."

"Dies ist ein weiteres Beispiel für die Fähigkeit von Roivant, kreative Win-Win-Kooperationen anzubieten. Wir erfüllen die strukturellen Erwartungen von Organon und können eine Transaktion durchführen, die sowohl für die Aktionäre von Roivant als auch die von Dermavant sehr attraktiv ist. Zugleich bewahren wir die signifikanten wirtschaftlichen Bedingungen in Verbindung mit dem möglichen zukünftigen Erfolg von VTAMA", so Matt Gline, Chief Executive Officer bei Roivant. "Außerdem begrüßen wir, dass VTAMA Creme von der Marktreichweite von Organon profitieren wird. Wir sind fest davon überzeugt, dass Organon über die Fähigkeiten und die Reichweite verfügt, um Patienten rund um den Globus Zugang zu diesem wichtigen Medikament zu verschaffen."

"Die Übernahme bietet Dermavant die einzigartige Gelegenheit, Wachstum und Innovation voranzutreiben, unsere Grundwerte und Vision zu bewahren und in der neuen Unternehmensstruktur von Organon zu prosperieren. Es war unser Ziel, den Standard der dermatologischen Versorgung zu revolutionieren, und genau das haben wir erreicht. Innerhalb von nur zwei Monaten nach Markteinführung der VTAMA Creme wurden wir zur Nummer eins unter den Markenprodukten für Plaque-Psoriasis und konnten mehr als 275.000 Patienten die dringend benötigte Linderung verschaffen", so Todd Zavodnick, Chief Executive Officer bei Dermavant. "Mit dieser Fusion werden wir das globale Potenzial von VTAMA Creme voll ausschöpfen."

"Wir haben die Transaktionsbedingungen so ausgestaltet, dass sie stark auf erfolgsabhängige Meilensteine und Lizenzgebühren ausgerichtet ist, ebenso wie bei anderen Transaktionen, die wir bisher durchgeführt haben. Dies steht im Einklang mit unserem Bekenntnis zu einer disziplinierten Kapitalallokation, da wir unseren Verschuldungsgrad weiter reduzieren, zugleich aber auch strategische Wachstums-Assets hinzufügen wollen", kommentiert Matthew Walsh, Chief Financial Officer bei Organon.

Bedingungen der Transaktion

Organon hat sich bereit erklärt, Dermavant zu einem Gesamtpreis von bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer Vorauszahlung von 175 Millionen US-Dollar und einer Meilensteinzahlung von 75 Millionen US-Dollar bei regulatorischer Zulassung für die Indikation der atopischen Dermatitis sowie Zahlungen von bis zu 950 Millionen US-Dollar bei Erreichen bestimmter kommerzieller Meilensteine. Ferner wird Organon an die Aktionäre von Dermavant gestaffelte Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz zahlen. Dermavant hält die weltweiten Rechte an VTAMA Creme mit Ausnahme von China und hat die Rechte für Japan auslizenziert.

Die Transaktion steht unter dem Genehmigungsvorbehalt gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act und unterliegt den weiteren üblichen Bedingungen. Der Abschluss der Transaktion wird derzeit für das vierte Quartal 2024 erwartet. Nach Abschluss der Transaktion wird Organon als Teil der Kaufpreiskomponente die Verbindlichkeiten von Dermavant mit einem geschätzten Wert von 286 Millionen US-Dollar übernehmen, die von Roivant zum 30. Juni 2024 berichtet wurden und die von Organon entsprechend dem beizulegenden Zeitwert bilanziert werden. Da die Transaktion voraussichtlich im vierten Quartal 2024 abgeschlossen wird, ist nicht zu erwarten, dass sich der Umsatzbeitrag von VTAMA sowie die Einführungskosten des Produkts auf die am 6. August 2024 veröffentlichten Non-GAAP-Prognosespannen für das Gesamtjahr 2024 auswirken werden. Voraussichtlich wird die Transaktion im Jahr 2025 einen leichten Verwässerungseffekt auf das bereinigte EBITDA ausüben und sich im Jahr 2026 positiv auswirken. Nach Einschätzung von Organon wird der Nettoverschuldungsgrad infolge der Transaktion auf über 4,0x ansteigen. Eine veränderte Prioritätensetzung bei der Kapitalallokation von Organon im Zusammenhang mit der Transaktion ist nicht zu erwarten.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP fungierte als Rechtsberater und Goldman Sachs Co. LLC als Finanzberater von Roivant. Organon wurde von Covington Burling LLP rechtlich vertreten.

Über VTAMA® (Tapinarof) Creme, 1 %

VTAMA Creme ist eine nichtsteroidale, einmal täglich anzuwendende topische Behandlung, die durch die Aktivierung von Aryl-Hydrocarbon-Rezeptoren in der Haut Entzündungen mindert und die Hautbarriere normalisiert. Die Sicherheit und Wirksamkeit von VTAMA Creme wurde in den randomisierten, doppelblinden, Vehikel-kontrollierten Studien PSOARING-1 und 2 für Psoriasis untersucht. Die Sicherheit und Wirksamkeit von VTAMA zur Behandlung von atopischer Dermatitis wurde auch im Rahmen der klinischen Phase-III-Studien ADORING-1 und 2 bewertet und wird derzeit von der FDA geprüft.

Wichtige Sicherheitshinweise

Indikation: VTAMA (Tapinarof) Creme, 1 ist ein Aryl-Hydrocarbon-Rezeptor-Agonist, der für die topische Behandlung von Plaque-Psoriasis bei Erwachsenen angezeigt ist. VTAMA Creme ist nur zur Anwendung auf der Haut (topisch) bestimmt. Wenden Sie VTAMA Creme nicht in den Augen, im Mund oder in der Vagina an. Unerwünschte Ereignisse: Die häufigsten unerwünschten Reaktionen (Inzidenz 1 %) bei Probanden, die mit VTAMA Creme behandelt wurden, waren Follikulitis (rote, hervorstehende Beulen rund um die Haarporen), Nasopharyngitis (Schmerzen oder Schwellungen in Nase und Rachen), Kontaktdermatitis (Hautausschlag oder -reizung wie Juckreiz und Rötung, Schälen, Brennen oder Stechen), Kopfschmerzen, Pruritus (Juckreiz) und Influenza (Grippe).

Negative Nebenwirkungen von verschreibungspflichtigen Medikamenten sollten der FDA gemeldet werden. Besuchen Sie www.fda.gov/medwatch oder wählen Sie die Nummer 1-800-FDA-1088.

Lesen Sie auch die vollständigen Verschreibungsinformationen und Patienteninformationen.

Über Organon

Organon ist ein unabhängiges, weltweit präsentes Gesundheitsunternehmen mit dem Ziel, die Gesundheit von Frauen in allen Lebensphasen zu verbessern. Zum vielfältigen Portfolio von Organon gehören mehr als 60 Arzneimittel und Produkte für die Frauengesundheit, Biosimilars und ein umfangreiches Franchise etablierter Arzneimittel für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Neben den aktuellen Produkten von Organon investiert das Unternehmen in innovative Lösungen und Forschungsaktivitäten, um künftige Wachstumschancen in den Bereichen Frauengesundheit und Biosimilars zu fördern. Organon nimmt zudem Geschäftschancen durch Kooperationen mit innovativen Biopharmaunternehmen wahr, die seine Reichweite und Agilität nutzen wollen, um ihre Produkte in rasant wachsenden internationalen Märkten zu kommerzialisieren.

Organon verfügt über eine globale Präsenz mit beträchtlicher Größe und geografischer Reichweite, erstklassigen kommerziellen Fähigkeiten und etwa 10.000 Mitarbeitern mit Hauptsitz in Jersey City, New Jersey.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.organon.com und verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn, Instagram, X (früher Twitter) und Facebook.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme von historischen Informationen enthält diese Pressemitteilung "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich von Aussagen über die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Übernahme von Dermavant durch Organon (darunter auch Aussagen zu regulatorischen Genehmigungen sowie dem Zeitpunkt, den Vorteilen und den finanziellen Auswirkungen einer solchen Übernahme), über potenzielle regulatorische Zulassungen und sonstige Maßnahmen im Zusammenhang mit VTAMA (einschließlich des erwarteten Zeitrahmens) sowie über die Fähigkeit von Organon, seine Fremdkapitalquote zu reduzieren und strategische Assets für künftiges Wachstum zu ergänzen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie "vorhersehen", "erwarten", "beabsichtigen", "antizipieren", "planen", "glauben", "anstreben", "schätzen", "werden" oder Begriffen mit ähnlichen Bedeutungen zu erkennen. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Überzeugungen und Erwartungen der Unternehmensführung von Organon und unterliegen erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem eine Verschlechterung der Wirtschaftslage mit negativen Auswirkungen auf die Nachfrage nach den Produkten von Dermavant, das Risiko einer nicht erfolgreichen Integration des Unternehmens, Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit, die erwarteten Vorteile der Übernahme zu realisieren, einschließlich der Möglichkeit, dass die erwarteten Vorteile der Übernahme nicht oder nicht innerhalb des erwarteten Zeitraums realisiert werden, die Fähigkeit, wichtiges Personal zu halten; unbekannte Verbindlichkeiten, das Risiko von Rechtsstreitigkeiten und/oder regulatorischen Maßnahmen im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme, weltweiter Preisdruck, einschließlich der Regeln und Praktiken von Managed-Care-Gruppen, Gerichtsentscheidungen sowie Gesetzen und Vorschriften in Verbindung mit Medicare, Medicaid und der Gesundheitsreform, der Erstattung von Arzneimittelkosten und der Preisgestaltung im Allgemeinen; die Unfähigkeit, die Produktentwicklungs- und Vermarktungspläne von Organon in den USA, Europa und anderswo auf der Welt umzusetzen, die Unfähigkeit, sich an den branchenweiten Trend stark rabattierter Vertriebskanäle anzupassen, Änderungen der Steuergesetze oder anderer Steuerrichtlinien, die sich nachteilig auf die Steuerschuld von Organon, die effektiven Steuersätze und die Betriebsergebnisse auswirken und zu einer strengeren Prüfung durch die Steuerbehörden führen könnten, verstärkter Wettbewerb um Marken und Klassen in den Märkten, in denen Organon tätig ist, und Initiativen der Regierung, die sich nachteilig auf die Marketingaktivitäten von Organon auswirken. Organon verpflichtet sich in keiner Weise zur öffentlichen Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder sonstigen Umständen. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen, finden Sie in den bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten Unterlagen von Organon, einschließlich des jüngsten Jahresberichts von Organon auf Form 10-K und der nachfolgenden Einreichungen bei der SEC, die auf der Internetseite der SEC unter www.sec.gov abrufbar sind.

Verweise und Links zu Websites wurden aus Gründen der Zweckmäßigkeit bereitgestellt, und die auf solchen Websites enthaltenen Informationen sind kein Bestandteil dieser Pressemitteilung und werden auch nicht per Verweis Bestandteil dieser Pressemitteilung. Organon ist nicht verantwortlich für den Inhalt von Websites Dritter.

Über Dermavant

Dermavant Sciences, eine Tochtergesellschaft von Roivant Sciences, ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das innovative Therapeutika im Bereich der Immundermatologie entwickelt und vermarktet. Dermavant konzentriert sich auf die Entwicklung von Therapien mit dem Potenzial, hohe ungedeckte medizinische Bedürfnisse zu decken und zugleich die Effizienz in der Forschung und klinischen Entwicklung zu steigern. Die Pipeline des Unternehmens für medizinische Dermatologie umfasst Produktkandidaten in früheren Entwicklungsstadien, in der späten Phase und im Handel, die spezifische ungedeckte Bedürfnisse in zwei der größten Wachstumsmärkte für Immundermatologie, Plaque-Psoriasis und atopische Dermatitis sowie mehrere weitere immunologische und entzündliche Erkrankungen adressieren. Dermavant kommerzialisiert VTAMA (Tapinarof) Creme, 1 %, zur topischen Behandlung von Plaque-Psoriasis bei Erwachsenen. Im Mai 2022 erhielt VTAMA Creme die Zulassung durch die FDA für die topische Behandlung von leichter, mittelschwerer und schwerer Plaque-Psoriasis. Dermavant entwickelt VTAMA Creme zur Behandlung von atopischer Dermatitis bei Erwachsenen und Kindern ab 2 Jahren und hat im ersten Halbjahr 2023 vielversprechende Topline-Ergebnisse aus seinen zulassungsrelevanten Phase-3-Studien ADORING 1 und 2 veröffentlicht. In der Pipeline von Dermavant befindet sich DMVT-506, ein Aryl-Hydrocarbon-Rezeptor (AhR)-Agonist der nächsten Generation, der als potenzielle Behandlungsoption für immunologische und entzündliche Erkrankungen mit mehreren möglichen Verabreichungsmethoden entwickelt wird. Nähere Informationen sind erhältlich auf http://www.dermavant.com. Folgen Sie uns auf Twitter (@dermavant) und LinkedIn (Dermavant Sciences).

Über Roivant

Roivant ist ein Biopharmaunternehmen mit Schwerpunkt auf dem kommerziellen Stadium, das sich dem Ziel widmet, die Lebensqualität von Patienten zu verbessern, indem es die Entwicklung und Kommerzialisierung von wichtigen Medikamenten beschleunigt. Außer VTAMA bietet die Pipeline von Roivant IMVT-1402 und Batoclimab vollständig humane monoklonale Antikörper, die auf den neonatalen Fc-Rezeptor ("FcRn") abzielen und für verschiedene IgG-vermittelte Autoimmunindikationen entwickelt werden sowie Brepocitinib, einen potenten niedermolekularen TYK2- und JAK1-Inhibitor für die Behandlung von Dermatomyositis und nicht infektiöser Uveitis, neben weiteren Molekülen im klinischen Stadium. Wir erweitern unserer Pipeline durch die Gründung flexibler Tochtergesellschaften oder "Vants", die unsere Medikamente und Technologien entwickeln und vermarkten. Neben der Entwicklung von Therapeutika gründet Roivant auch Unternehmen im Entdeckungsstadium und Start-ups im Bereich Gesundheitstechnologie, die das Biopharmasegment ergänzen. Weitere Informationen unter: www.roivant.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Roivant

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die sich auf die Zukunft beziehen. Dazu gehören Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung ("Securities Act") und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung ("Exchange Act") gelten, die zumeist Wörter wie "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "könnten", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "möglicherweise", "planen", "möglich", "potenziell", "vorhersagen", "prognostizieren", "sollten", "würden" und Variationen solcher Wörter oder ähnlicher Ausdrücke enthalten. Diese Wörter können zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, das Fehlen dieser Wörter bedeutet jedoch nicht, dass eine Aussage keine zukunftsgerichtete Aussage ist. Für diese zukunftsgerichteten Aussagen sollen die Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen gemäß Abschnitt 27A des US-Wertpapiergesetzes und Abschnitt 21E des US-Börsengesetzes gelten.

Unsere zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen zu unseren Erwartungen, Hoffnungen, Überzeugungen, Absichten oder auf die Zukunft gerichteten Strategien unseres Managementteams sowie Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich Aussagen zum klinischen und therapeutischen Potenzial unserer Produkte und Produktkandidaten, zur Verfügbarkeit und zum Erfolg der wichtigsten Ergebnisse unserer laufenden klinischen Studien sowie zum kommerziellen Potenzial unserer Produkte und Produktkandidaten. Darüber hinaus sind alle Aussagen, die sich auf Prognosen, Vorhersagen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse, Ergebnisse oder Umstände beziehen, einschließlich der zugrunde liegenden Annahmen, zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderer Faktoren erheblich von den in diesen Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: (i) das Risiko, dass die Bedingungen für den Abschluss der geplanten Transaktion nicht erfüllt werden, (ii) die Möglichkeit, dass die geplante Transaktion unerwartete Kosten, Verbindlichkeiten oder Verzögerungen mit sich bringt, (iii) das Risiko, dass die Geschäfte der Unternehmen unter der Unsicherheit im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion leiden könnten, (iv) das Risiko, dass Störungen durch die geplante Transaktion die Beziehungen zu Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten und anderen Geschäftspartnern beeinträchtigen, oder (v) das Risiko, dass das Erreichen der in der endgültigen Vereinbarung festgelegten Meilensteine oder Lizenzgebühren länger dauert als erwartet oder nie erreicht wird und die daraus resultierenden bedingten Meilensteinzahlungen oder Lizenzgebühren nie realisiert werden können.

Obwohl wir davon überzeugt sind, dass unsere Pläne, Absichten, Erwartungen oder Strategien, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, können wir nicht garantieren, dass diese Pläne, Absichten, Erwartungen oder Strategien erfüllt oder verwirklicht werden. Darüber hinaus können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen und werden von einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen beeinflusst, einschließlich der Risiken, die im Abschnitt "Risk Factors" unserer bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen dargelegt sind. Zudem sind wir in einem wettbewerbsintensiven und rasch evolvierenden Umfeld tätig, in dem von Zeit zu Zeit neue Risiken entstehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Einschätzungen unseres Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und unterliegen bestimmten Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Contacts:

Medienkontakt:

Felicia Bisaro

(646) 703-1807

Kate Vossen

(732) 675-8448

Investorenkontakt:

Jennifer Halchak

(201) 275-2711