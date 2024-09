Dfns bietet eine Wallets-as-a-Service (WaaS)-Plattform, die es Organisationen ermöglicht, digitale Assets einfach und in großem Umfang zu erstellen, zu integrieren und zu verwalten, und die Finanzinstituten und Fintech-Unternehmen eine verbesserte Sicherheit und Effizienz für Wallets bietet.

Dfns, ein führender Anbieter von Wallets-as-a-Service (WaaS)-Lösungen, gab heute bekannt, dass die Dfns Wallet Infrastructure auf Temenos Exchange, dem Partner-Ökosystem für integrierte Fintech-Lösungen, verfügbar ist. Diese Partnerschaft macht Dfns zum ersten europäischen Anbieter einer Infrastruktur für digitale Vermögenswerte, der in Temenos integriert ist, und schließt sich einer ausgewählten Gruppe an, zu der auch Wyden, Fireblocks und Taurus gehören.

Dfns Wallet Infrastructure Now Available on Temenos Exchange (Graphic: Business Wire)

Die Dfns Wallet Infrastructure bietet entscheidende Geschäftsvorteile, die auf die Bedürfnisse von institutionellen Finanzdienstleistern und Banken zugeschnitten sind. Durch die Integration in Temenos bietet unsere Lösung Dienste wie Schlüssel-, Authentifizierungs-, Identitäts- und Zugriffs-, Blockchain-, Wallet- und Transaktionsmanagement. Diese Partnerschaft hebt unser Angebot hervor, indem sie unsere sicheren und konformen Wallets mit den strengen Standards und Geschäftslogiken von Finanzinstituten verbindet. Unsere Plattform gewährleistet Sicherheit auf Bankenniveau, flexible Optionen für die Schlüsselbereitstellung und eine nahtlose Integration in bestehende Finanzsysteme, was sie zur idealen Wahl für Entscheidungsträger in Einkaufs-, Beschaffungs- und Compliance-Teams macht.

Temenos Exchange bringt Innovationen schneller und in großem Maßstab auf den Markt. Das Ökosystem bietet vorintegrierte und zugelassene Fintech-Lösungen, die sich problemlos auf der offenen Plattform für frei gestaltbares Banking von Temenos einsetzen lassen. So können Banken die Entwicklung neuer Finanzdienstleistungen beschleunigen und gleichzeitig die Entwicklungskosten senken.

Martin Bailey, Director of Innovation and Ecosystems bei Temenos, sagte: "Temenos Exchange wirkt als Beschleuniger für Fintechs und Softwareentwickler und hilft ihnen bei der Entwicklung, Validierung und Monetarisierung neuer Banklösungen. Die Integration in Temenos und der Beitritt zu Temenos Exchange bedeutet, dass Dfns nur einmal schreiben muss und dann für Tausende von Banken weltweit, die auf unserer Plattform arbeiten, sofort verfügbar ist."

"Die Verfügbarkeit von Dfns auf Temenos Exchange erfüllt den dringenden Bedarf an sicheren, skalierbaren und programmierbaren Wallet-Lösungen im Bankensektor", so Clarisse Hagege, CEO von Dfns. "Unsere Präsenz auf Temenos Exchange unterstreicht unser Engagement, Finanzinstituten die Entwicklungstools zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um ihre Sicherheitslage zu verbessern, Abläufe zu optimieren und die Einhaltung digitaler Vermögenswerte sicherzustellen. Wir freuen uns, die Leistungsfähigkeit der Temenos-Plattform zu nutzen, um unsere Kunden bei der Erreichung ihrer strategischen Ziele zu unterstützen."

Weitere Informationen zu den Vorteilen und Funktionen von Dfns finden Sie auf der Website Temenos Exchange.

